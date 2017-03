El arte moderno reivindica su lugar

Como una profunda y oscura brecha, la guerra civil y la dictadura ensombrecieron la creación en España. Bien pudo parecer que no fue éste lugar propicio para el arte y sus hacedores, que sólo cabía el exilio, que la modernidad había sido secuestrada. Sin embargo, en 1987 surgió de un grupo de empresas privadas la Asociación Colección Arte Contemporáneo, empeñada en rescatar la obra, en restaurar su significación en el contexto internacional, en recuperar la narrativa propuesta por esos nombres propios que habían quedado, en muchos casos, anotados al margen de la historia del último siglo. Así nacieron unos fondos que reúnen hoy más de 1.000 piezas y que tienen su sede en régimen de comodato en el Patio Herreriano de Valladolid. Ahora, una selección de obras ha viajado a Málaga para ser expuestas en el Museo Casa Natal de Picasso. La muestra Arte Recuperado, 1916-1957 que dialoga con Junto al Aura de Picasso se podrá visitar hasta el 11 de junio. Entre ambas suman 88 piezas de 49 artistas.

"Al montar la exposición pensé en cuánto hemos hecho en estos últimos 30 años, hemos cambiado el país de arriba a abajo, hemos logrado recuperar la memoria y establecer una narrativa de esos años", explicó ayer el comisario de las dos muestras, el catedrático Eugenio Carmona. "Se pensó que nunca habíamos tenido nada y no es verdad y es ahora cuando estamos volviendo a ser lo que fuimos", agregó en relación a las nuevas vanguardias surgidas en las primeras décadas del siglo XX en España y que continuaron tras la guerra, en el país o en el exilio. "Elegir este periodo era un riesgo pero creo que el reto se ha cumplido a la perfección", apuntó el comisario.

En torno a cinco secciones se ha estructurado la muestra que reúne pinturas, dibujos y esculturas de casi medio centenar de artistas españoles elaborados durante cuatro décadas y que llegan por primera vez a Málaga. En la sala de la plaza de la Merced nº 13, los fondos de la Asociación Colección Arte Contemporáneo (ACAC) reúnen las poéticas que se van introduciendo y desarrollando en España desde el noucentismo hasta el informalismo, pasando por el cubismo, el surrealismo o los pioneros catalanes del grupo Dau al Set hasta desembocar en el informalismo. "La guerra ordena como una brecha la realidad, pero hay artistas que trabajaron antes y después en pro del arte moderno y en España y esta muestra permite redescubrir la historia del arte español, observar esa continuidad, esa evolución a pesar de las adversidades a las que tuvieron que hacer frente", subrayó el catedrático. Para Carmona, las piezas que se pueden ver en Málaga durante los próximos tres meses desmienten la creencia imperante de que el conflicto supuso una parálisis hasta los años 50, época en la que los informalistas vuelven a atreverse con el arte de vanguardia.

Ejemplos de que hubo valentía y sucedió los conforman las obras de Fermín Aguayo, Rafael Barradas, Francisco Bores, Eduardo Chillida, Pancho Cossío, Maruja Mallo, Alfonso de Olivares, Pablo Gargallo, Jorge Oteiza, Benjamín Palencia, Pablo Palazuelo, Josep de Togores y Joaquín Torres-García, entre muchos otros. La primera sala acoge al visitante con los creadores que, del cubismo al arte concreto, trabajaron con la idea analítica del lenguaje del arte y la noción de estructura en la aspiración de conseguir un nuevo arte constructivo.

El segundo recorrido muestra cómo se utilizaron los realismos modernos y la nueva objetividad para representar las nuevas fisonomías de unos nuevos individuos en una sociedad que se transformaba. "Ángel Ferrant hizo en 1925 el relieve de una niña estudiando y con ella demandaba esta oportunidad que no tenía el género femenino, los nuevos realismos sirvieron para representar un mundo que cambiaba", comentó el comisario de la muestra. De ahí se pasa a las poéticas del nuevo lirismo y de la expresión libre, la exaltación de la espontaneidad creadora. Elementos que se fusionan, a finales de los años cuarenta, con los orígenes de la abstracción lírica y el informalismo.

La cuarta sala acoge el modo en que el surrealismo fue expandido, transformado y reconsiderado por los valedores del arte nuevo. Y el quinto, con el que se cierra el recorrido, muestra las poderosas relaciones establecidas por los creadores entre los principios del arte moderno, la naturaleza y la cultura de la que el artista se sentía depositario. "Teníamos una historia pero no descrita y la colección aporta esas obras que cuentan y construyen esa historia", dijo ayer José Lladó, presidente de la Asociación Colección Arte Contemporáneo. "Así empezó esto hace 30 años, porque creímos que existía esta necesidad y ahora, viendo exposiciones como ésta, podemos decir que valió la pena todo el esfuerzo", apuntó Lladó. Señaló el presidente ayer en la presentación de la muestra que fueron profesores y asesores de primer nivel los que se sentaron con la directora de la colección María de Corral López-Doriga para decidir qué se investigaba, qué se buscaba y qué tenía que formar parte de la colección para contar "esa historia que no estaba escrita". Antonio Bonet, Eugenio Carmona y Simón Marchán Fiz son los asesores artísticos de la colección que se hizo "con un poco de dinero y mucha ilusión", según Lladó.

Tras haber mostrado parte de sus fondos en el Meadows Museum of Art de Dallas, se produce "un cruce inevitable" entre la ACAC y la Casa Natal. "Ahora el que no venga a Málaga no existe, por eso teníamos que estar aquí y esperemos que el público reconozca estas piezas", concluyó el presidente de la colección. José María Luna, director del Museo Casa Natal Picasso, apuntó que le solicitó al comisario que buscara una conexión con Picasso. "La figura de la persona que hace posible lo que está pasando ahora en Málaga tenía que estar presente, pero es que realmente todo el arte que se hizo en el siglo XX miró a Picasso para encontrar su camino", dijo Luna y destacó que el próximo 30 de marzo se inaugura en el Patio Herreriano una muestra con fondos de la Casa Natal. Una coincidencia de ida y vuelta que reúne aún más a ambos centros.