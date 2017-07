"El arte tiene que estar vivo y tiene que ser hoy, con sus aciertos y con sus errores"

Rocío Márquez es cantaora, tiene conciencia de ello y actúa en consecuencia. La onubense tiene un talento único, realmente desbordante; tiene una capacidad virtuosa, con un don que ha sabido aprender, educar y perfeccionar. Y sobre todo lo maneja con honestidad y valentía. Nunca ha perdido el respeto máximo por lo que hace. Tampoco por sí misma como persona y como artista. "De un tiempo para acá, no me apetece cantar nada que esté vacío. Con la que está cayendo, no estamos para ponernos palabras bonitas que no significan nada. A mí no me apetece, por lo menos". A esos sentimientos le pondrá voz esta noche en el espectáculo Diálogo de viejos y nuevos sones que ofrece junto a Fahmi Alqhai en el Castillo de Gibralfaro dentro de la V Bienal de Flamenco.

Rocío Márquez (Huelva, 1985) tiene un nuevo disco desde mayo. Firmamento es su nueva apuesta. "Que se me acerque alguien para decirme que no ha escuchado flamenco en su vida y que con un disco mío ha empezado a hacerlo, me hace la persona más feliz del mundo. Es uno de los objetivos, aunque realmente no lo hago por eso. Lo hago como una necesidad personal, pero sí es cierto que es una de las consecuencias más bonitas que pueda tener cualquier propuesta que una haga", dice.

Firmamento no es un álbum fácil. Tampoco lo fue El Niño. No lo es para quien está acostumbrado a escuchar de ella las formas más tradicionales. Prescindir de la guitarra, de las palmas, y acompañarse de piano, saxos y percusión, no es producto que esté al alcance de cualquiera. "Tenía miedo a perder lo ganado, ese tipo de público que sabes que ya tienes en festivales, en peñas, que ha ido a verme a concursos. Tampoco sabía si ganaría por otra parte porque a lo mejor esto tampoco le llegaba a nadie. Pero cuando haces algo así es porque te parece interesante, aun sin saber qué recibimiento va a tener", reconoce.

Con los tres músicos de Proyecto Lorca, Daniel Marente (piano), Juan Jiménez (saxos) y Antonio Moreno (percusión), hizo este proyecto. Todo empezó con un encargo del Teatro Real para acompañar la programación de la ópera de Mauricio Sotelo El Público, de Lorca. "Me sorprendió que fuera la primera vez que actuaba con ellos y me sentía en el escenario como si lleváramos toda la vida tocando juntos. Muy cómoda y a la vez descubriéndote en maneras en las que no te conoces tanto".

La cantaora habla de "la adicción de los artistas" sobre "esa tensión de que te estás viendo en una que no te has visto antes". "Hay un momento que realmente voy buscando. Estás en la cuerda floja e igual puede surgir algo maravilloso que la puedes liar parda". De ahí que diga dejarse guiar por las sensaciones, de un modo no siempre premeditado. Porque en la búsqueda, a veces, asegura, "es más complicado llegar a encontrarse".

Ya con El Niño, Rocío Márquez la lió pero para bien. Entonces, en ese espectacular homenaje a los cantes de Marchena, se alió al otro lado con un referente del pop nacional, Raül Refree, productor para esa exploración con que la onubense llevó el flamenco al universo indie patrio. Y se acompañó de Pepe Habichuela en el escenario del Primavera Sound hace dos años, compartiendo cartel con Antony and the Johnsons, Patti Smith, Belle & Sebastian o The Strokes. Ahora ha golpeado de nuevo Firmamento a los trasnochados defensores de la ortodoxia flamenca. Los mismos a los que chirriará que aparezca en la portada de la principal revista española de pop y rock o que haya sido anunciada hace unos días como parte del cartel del Monkey Week.

Qué es el flamenco y cuál debe ser el referente de la llamada ortodoxia, es la reflexión a plantear, cuando hace cien años había un sonido distinto. "No puedes darle la espalda a la realidad. No puedes continuar un discurso de hace un siglo y pico porque era maravilloso. Es absurdo querer aferrarse a algo que ya pasó. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya que conocerlo, que no haya que respetarlo y que no lo utilicemos como cimiento. Por supuesto que sí. Pero como punto de partida, no como punto final", considera la artista. Y agrega, "hay un miedo enorme, pero enorme, a todo lo que sea cambio".

En el caso del flamenco, de la autenticidad a la que algunos la enfrentan, no debe haberlo. "Ese miedo a la pureza desde los inicios se pierde", asegura con perspectiva. "El arte tiene que estar vivo y tiene que ser hoy, con sus aciertos y con sus errores, pero hoy. Y dejarle que continúe andando", señala. Cuenta que como espectadora tuvo un momento "de buscar espectáculos que me daban placer inmediato porque eran muy efectistas, muy de subidón". "Eso me encantaba antes pero ahora mismo no me interesa en absoluto. Prefiero salir de un sitio revuelta, llevarme tres días dándole vueltas a la cabeza o a la barriga, pero que algo me toque de verdad".