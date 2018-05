La playa y el asfalto

Para animar a los manifestantes a que arrancaran los adoquines de la calle y los arrojaran después a la policía, los garantes estéticos del Mayo del 68 idearon un lema original: Retirad el asfalto. Debajo del asfalto está la playa. Aquellos estudiantes celebraron el ansiado órdago de la praxis frente a la impostura teórica con otros cantos no menos coloridos, desde Prohibido prohibir a Seamos realistas, pidamos lo imposible pasando por otros menos populares como La locura proviene de los cuentos de hadas. En 1968, The Beatles lanzaron su White Album y Stanley Kubrick estrenó 2001: Una odisea del espacio. El Muro de Berlín llevaba en pie sólo siete años pero la Guerra Fría era una verdad implacable. Mientras tanto, Francia se debatía en una situación social y económica repleta de paradojas: los sindicatos perdían afiliados e influencia a la vez que las huelgas y despidos se producían a diario en las fábricas; al mismo tiempo, el volumen de exportación se triplicaba y en muchos sectores los sueldos ascendían, así como el poder adquisitivo de la clase media. Pero para explicar el Mayo del 68 no habría que acudir tanto a la economía como al contexto que ofrecía la Guerra de Vietnam, un conflicto rechazado por la mayor parte de los jóvenes, estudiantes e intelectuales. De hecho, el verdadero origen del Mayo del 68 hay que buscarlo en la protesta que ocho estudiantes (entre ellos Daniel Cohn-Bendit, alias Dany El Rojo, exiliado después a Alemania y hoy líder del Partido Verde Europeo) llevaron a cabo en Nanterre por el arresto de seis miembros del Comité Nacional de Vietnam. Y si la economía no fue la chispa definitiva que prendió la llama, en lo ideológico el Mayo del 68 fue una cuestión diversa. La doctrina marxista, con la férrea disciplina maoísta en racha, ocupó un espacio notable, pero el verdadero sello ideológico lo aportó el situacionismo acuñado por Guy Debord y los suyos: una formulación anarquista heterodoxa que promulgaba el rechazo a cualquier autoridad política, familiar o religiosa y que con los años terminó encontrando su cauce natural en el ecologismo. El Mayo del 68 cumple ahora medio siglo en un mundo que definitivamente es otro, pero, más allá de las abundantes lecturas críticas del presente, cabe preguntarse por la resonancia que el estallido tuvo en la gris España de entonces. Algunos referentes malagueños hacen aquí memoria al respecto.

Un testigo directo de los acontecimientos fue el pintor Eugenio Chicano, que llegó a París en los primeros días de mayo después de inaugurar una exposición en Inglaterra. "Veníamos de regreso a Málaga y paramos antes en París. Al final nos quedamos tres o cuatro días", explica Chicano, que algunos meses antes había protagonizado en la Sociedad Económica su polémica exposición de arte crítico y que poco después partiría a Italia, donde residió hasta su vuelta a Málaga en los 80 para poner en marcha la Fundación Picasso. Chicano tenía una razón de peso para ir a París entonces: había recibido una invitación para ilustrar junto a Eduardo Úrculo el siguiente número de Cuadernos de Ruedo Ibérico, la revista publicada por la legendaria editorial que fundaran en 1961 un grupo de exiliados españoles en París. "Por tener un ejemplar de aquello en España te podían caer hasta veinte años, figúrate. No rechacé la invitación", cuenta Chicano, que fue recibido en la capital francesa nada menos que por Jorge Semprún y Jordi Solé Tura, quienes enseguida le pusieron al tanto de las circunstancias: "La manifestación del 1 de mayo había sido light, muy triste. Los obreros estaban solos. Pero todo cambió de la noche a la mañana cuando los estudiantes decidieron apoyarlos. Aquello no lo esperaba nadie". De entre todas las manifestaciones que contempló en las calles de París aquellos días, Chicano recuerda especialmente "una pancarta que llevaban unos estudiantes y que me conmocionó. Decía algo así como 'Nuestros padres nos engañan, tenemos que pasar de ellos'. También coreaban este mismo lema. Me impresionó muchísimo. En España las jerarquías y las autoridades estaban muy bien definidas, el padre, el cura, el patrón, a todos había que mostrarles respeto. Pero ahora aquella agente se había puesto en pie para pasar de sus padres". En cuanto a la resonancia que encontró de aquellas manifestaciones a su regreso a Málaga, "estaba todo muy mediatizado. Sólo se hablaba de agitadores, sin más motivos. Pero yo había visto a estudiantes y a profesores de la Sorbona enfrentarse a la policía. No eran agitadores, eran la élite del mundo, gente que se había cansado del existencialismo sartreano y buscaba una nueva filosofía que llamara a la acción. Además, todo era muy hermoso. La cartelería, los lemas, los mítines, lo que se veía en la calle. Todo el mundo arrancaba los adoquines del suelo para tirárselos a la policía. Era una escena bellísima. Eso sí, no recuerdo disparos. Vi muchos palos, pero ni un solo tiro".

En cuanto a la resonancia, el presidente de la misma Sociedad Económica de Amigos del País (institución que inauguró recientemente una exposición sobre los carteles del Mayo del 68), José María Ruiz Povedano, hace un apunte interesante: "El Mayo del 68 me pilló haciendo el Bachillerato, pero en el 70 me fui a estudiar a la Universidad de Granada. Había un movimiento estudiantil muy organizado a pesar de la represión, gracias al Sindicato Democrático de Estudiantes y otros colectivos. En el contexto del franquismo, el Partido Comunista intentaba acaparar e instrumentalizar cualquier acción, pero lo cierto es que sucesos como el Juicio de Burgos despertaron en nosotros la conciencia de que había que hacer algo. Y en este sentido, la premisa del Mayo del 68 sí que estaba bien clara. Todos estábamos convencidos de que si los estudiantes franceses habían sido capaces de movilizarse para conseguir cosas, nosotros debíamos hacer lo mismo".

El presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, José Manuel Cabra de Luna, sí era ya un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada en Mayo del 68 y narra al respecto una anécdota reveladora: "La verdad es que en el mismo mes de mayo no se prestaba demasiada atención a lo que sucedía en París. De hecho, los pocos que hablaban del asunto parecían estar más interesados en lo relacionado con la liberación sexual que en todo lo demás. Pero al mes siguiente, en junio, volví a mi casa después de terminar mi primer curso en la Universidad. Me había dejado barba, sin más razón que el gusto de dejármela, y no se lo había dicho a mis padres. Además, había empezado a fumar en pipa. La cuestión es que cuando llegué a mi casa, antes de cruzar la puerta, mi padre me vio y me dijo de inmediato: 'Antes de entrar en esta casa te quitas esa barba'. Me sorprendió mucho aquella reacción, pero es que la percepción de los estudiantes se había modificado enormemente en España tan sólo desde un mes antes, y yo no me había enterado. En mi ausencia, los estudiantes habían empezado a ser vistos como alborotadores. Y mi barba delataba mi condición de estudiante. Así que alguna influencia social sí que hubo". Cabra de Luna admite que se afeitó la barba "porque no me apetecía enfrentarme a mi padre", pero llama más aún la atención sobre los falsos diagnósticos que pudieron emitirse entonces: "El Mayo del 68 se interpretó enseguida en España como una maniobra comunista. Hoy en día, sin embargo, tengo la certeza de que aquello significó el principio del fin del comunismo, el primer paso de un camino que culminó con la caída del Muro de Berlín en el 89".

Por su parte, la vicerrectora de Cultura de la UMA, Tecla Lumbreras, que empezó a estudiar Filosofía y Letras en el curso del 71-72 en Málaga (primero en el Colegio Universitario de la Alameda y después en San Agustín), considera que la influencia del Mayo del 68 "fue aquí más cultural que política e incluso social. Además de la revolución sexual, que fue poderosísima, lo que con más fuerza nos conquistó a muchos fue la excitación creativa que encontramos. Había una intención estética en todo lo que hacíamos, en los carteles que pegábamos, en aquellas lemas tan poéticos, hasta en los porros que compartíamos. Yo fui hippie antes que comunista, y la posibilidad de convertir cualquier cosa en un acto creativo era muy tentadora. En la Universidad había distinciones, eso sí: los de Económicas eran más ortodoxos, más maoístas; los de Letras andábamos más descontrolados". La playa, tal vez, seguirá ahí debajo.