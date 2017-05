Del aula a la escena, con la verdad por teatro

Gimnasio Teatro no es una compañía. Sus integrantes -profesores, estudiantes y antiguos alumnos del IES Salvador Rueda- no son profesionales, no hacen giras, no cobran de ello. Pero desde hace 12 años sí viven el teatro con la verdad que requiere, con una exigencia máxima y una solvencia mucho más allá del territorio amateur. Este proyecto educativo que ha hallado en las tablas una herramienta pedagógica de primer orden convierte cada año el centro en un escenario imprescindible para el encuentro con los clásicos. Pero no de cualquier manera. En elaboradas puestas en escena, con trabajos actorales medidos al milímetro, sus adaptaciones enfrentan los textos de Eurípides, Shakespeare y Lorca con la compleja sociedad del siglo XXI. Y el resultado siempre son impactantes montajes llenos de fuerza y creatividad. El último con el que se han atrevido es La Celestina, de Fernando de Rojas. El 1 de junio se estrena, aunque antes harán una pequeña premier en La Noche en Blanco. Estarán en el colegio Prácticas Nº1 de la plaza de la Constitución.

Pedro Olalla, docente de Historia del centro, fue el propulsor de la iniciativa. "Pero éste no es un proyecto que parta de un voluntariado de profesores, surgió de una iniciativa personal pero no se podría haber sostenido estos 12 años sin el apoyo, mantenido en el tiempo, de los equipos directivos", comenta Olalla, que en octubre comenzó con el casting para conformar un reparto de 24 mujeres y 19 hombres. Una semana después comenzaron los ensayos de esta obra coral.

El teatro se vive en este instituto como una herramienta didáctica de primer orden

"La adaptación tiene las voces de los dos mundos antagónicos que chocan de forma brutal en La Celestina, el mundo de los ricos y el de los pobres, la transición de la Edad Media al Renacimiento", dice Pedro Olalla, responsable del texto que respeta el castellano antiguo de Rojas en esta obra que siendo de 1490 es "tremendamente contemporánea". "Cuando usamos un clásico es para actualizarlo, no para hacer una versión arqueológica de la obra, porque son los clásicos los que están en posesión de la verdad y de ahí su vigencia", añade el docente.

"Pedro siempre nos dice que seamos nosotros mismos", dice la actriz Lianna González, de 17 años. Junto con Sofía Núñez, Francisco Rivera e Ijeoma Iheke, además de otros compañeros, forman el coro, que tiene más de 50 intervenciones. El coro es el que sustenta la función y el que va dando continuidad a la escena y ejerce de transición. "No hay ninguna frase que diga el coro que no sea trascendente de principio a fin", subraya Olalla. "Somos como si fuera la luz del espectáculo", dice Ijeoma, que actúa por primera vez. Tiene 14 años y quería entrar en el grupo pero se perdió el casting. El profesor Olalla le pidió que hiciese una improvisación con frases en latín, como si estuviera recitando un conjuro, y consiguió sumarse al grupo. A Sofía, de 15, lo que más le atrae de la obra es "verme reflejada en los personajes, porque hay mucho de actualidad, amores y desamores, traiciones y el dinero que se apodera de todo", dice. También considera que el teatro "te aporta disciplina y compromiso". Y su compañera Ijeoma añade que "supone una responsabilidad y un trabajo en equipo".

Les ha motivado tanto su participación en el proyecto que, además de bajar el absentismo, no les pesa dedicar todos los días el descanso de media hora a ensayar. Los miércoles desde las 15:30 hasta las 19:00 ó las 20:00, depende de la semana, se reúne el grupo completo. "El teatro puede servir para enganchar al alumnado", considera Pedro Olalla, también convencido de sus muchas otras cualidades. "No hay manera más revolucionaria de buscar la empatía, de ponerles en la situación del otro, algo de lo que precisamente huye la adolescencia. El teatro fomentar la buena convivencia porque te haces más exigente contigo mismo y más benevolente con el compañero, porque la escena implica un acercamiento al interior de lo que cada uno es y sirve para todas las parcelas de la vida, es algo multidisciplinar en donde no hay competitividad sino una suma, cada uno aporta", estima el profesor de Historia.

"También supone persistencia y autoexigencia, repetir y repetir hasta hacerlo bien", dice Ijeoma y Pedro Olalla apunta que "el teatro te obliga a responder ante tus propios compañeros porque si una sola pieza, por insignificante que parezca, falla se provoca una herida difícil de solventar, en la escena no se puede fallar". Mariló Carrasco también es profesora de Historia del centro y actriz. Ha participado en los cuatro últimos montajes del grupo. En La Celestina es Areusa, una mujer contada en clave renacentista en 1490, un personaje profético y visionario, una cortesana independiente, que tiene su propio negocio y que no quiere depender del varón. "Tengo un monólogo brutal que parece escrito en 2017", dice. "Para mí ha sido un regalazo haberme encontrado con este proyecto y expresar por boca de mi personaje estas cosas en voz alta".

Trasladar los conflictos e la sociedad a la escena supone un ennoblecimiento de éstos pero, a la vez, se convierten en algo mucho más duro de aceptar. De ahí que los machismos denunciados por Areusa, que las vejaciones de Calisto reprochadas por Melibea, se tornen en lección de coeducación para los alumnos. "También te deja explorarte a ti mismo en ámbitos que no conoces", apunta Sofía y Francisco asegura que en el escenario "sacas todo lo que tienes dentro". Para personas tímidas como él, asegura el estudiante de 15 años, "la oportunidad que me ofrecía esta obra era liberarme de la timidez".

De su director dicen que es "perfeccionista", que pide mucho orden y que para él "todo tiene que estar perfecto". Y lo dicen con orgullo de pertenecer a un grupo tan exigente. "Una vez que te metes en el mundo Celestina, todos los nervios desaparecen, la obra te saca de tu vida y te lleva a ella", señala Lianna. "Yo me olvido de todo y solo pienso en actuar", añade Ijeoma. Sofía tiene ganas del enfrentarse con el público y de mostrar "todo el trabajo que hay detrás de la función". A ella y a Lianna, La Tempestad les pareció tan impresionante que quisieron formar parte de algo así. Un grupo en el que también son destacables los vínculos afectivos que se forman entre ellos.

La experiencia de Gimnasio Teatro -el nombre le viene porque es ese espacio del centro el que transforman en escenario- comenzó con Cuentos a la luz de la luna, con textos propios de Pedro Olalla. Los títeres de Lorca fue el segundo montaje, un resumen de tres obras del autor granadino. Tras las dos primeras incursiones tocó meterse de lleno en las tripas de la tragedia, en lo más oscuro de las pasiones humanas, en la mismísima tragedia griega. Hicieron Medea, de Eurípides y a ésta le siguió La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, Macbeth, de Shakespeare, Marat-Sade, de Peter Weiss y Madre Coraje, de Bertolt Brecht. La Tempestad, de Shakespeare, fue el montaje con el que el IES Salvador Rueda dejó boquiabierto al público el año pasado.

En todos ellos ha predominado un teatro carnal, muy físico y matérico, repleto de texturas, con un potente maquillaje y una escenografía y vestuario elaborada por ellos mismos, muchas veces con materiales reciclados, con tejidos envejecidos. "Exijo a mis actores que se impliquen completamente, que ejerzan el compromiso con un grupo humano y que luego tengan que exponerse ante un público", asegura Pedro Olalla y agrega que "supone un trabajo interior y personal que tiene que conformarse frente al elemento receptor, sin él nada de esto tendría sentido".