El baile que provocó a una generación

Con la lentitud del que se deleita en cada milímetro de la piel acariciaba el brazo de la chica hasta llegar a su mano. Ella, tímida, esperaba con la respiración contenida a dar el primer paso, ese giro con el que se iniciaba una coreografía descarada y provocadora que enamoró a toda una generación. Mientras Johnny guiaba a Baby en su aprendizaje y ella le enseñaba a amar de verdad, la distancia entre clases se disipaba en esa rancia América de los años 60. Dirty dancing, la película de Emile Ardolino, estrenada en junio de 1988, colocó a Jennifer Grey y Patrick Swayze como la pareja cinematográfica del momento. Y muchos años después perduró la chispa entre la inteligente chica de bien y el macarra de buenos sentimientos, convirtiéndolos en iconos. En diciembre se estrenó en el Nuevo Teatro Alcalá el musical basado en la cinta y producido por LetsGo Company. Después de su temporada madrileña, inicia una gira que recala en el Teatro Cervantes del 12 de julio al 6 de agosto.

Un total de 31 funciones ofrecerá la compañía en Málaga para revivir el romance y el repertorio de memorables canciones y bailes, con ese salto liberador de la joven como uno de esos momentos que quedan clavados en la memoria colectiva. Federico Bellone es el director de la producción que protagonizan Amanda Digón y Christian Sánchez y que hará vibrar al público en las butacas del coso malagueño con la conocidísima (I've had) The time of my life. Las entradas, que cuestan entre 18 y 60 euros, están desde ayer a la venta. "Tener un musical en el teatro para empezar el verano se ha convertido ya en tradición. El resultado de los anteriores ha sido muy bueno y esperamos que la respuesta para este sea también fantástica", comentó la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral. Juan Antonio Vigar, gerente del Teatro Cervantes, también apuntó que "es un montaje que está triunfando en Madrid con un elenco de primer nivel" y subrayó que espera que el escenario malagueño se esté convirtiendo en "lugar de referencia para estas producciones".

Con Dirty dancing se cerrará una temporada que aún le queda mucho por decir. Tras el Festival de Teatro, que se clausura el 12 de febrero, llegan otras nueve citas hasta final de marzo -esto sin contar con las seminifinales y final del Carnaval ni con la vigésima edición del certamen cinematográfico que ocupará el teatro del 17 al 26 de marzo. El reestreno del Quejío de Salvador Távora, el regreso de la cantante israelí Noa, Jaime Urrutia y su banda, el Mármol encabezado por Pepe Viyuela y La mentira, texto de Zelle dirigido por Tolcachir que protagonizan entre otros Carlos Hipólito y Natalia Millán, son algunas de las apuestas para los próximos meses. El espectáculo Music has no limits, la Orquesta Filarmónica de Málaga interpretando a John Williams, la Hispanian Symphony Orchestra dirigida por el violinista Guy Braunstein y la cantaora Virginia Gámez también figuran en el cartel de febrero y marzo.

El 19 de febrero la Orquesta Filarmónica de Málaga pone en escena Magia y aventura de la mano de John Williams. Se trata de una selección de las bandas sonoras de Indiana Jones y Harry Potter con la dirección musical de Arturo Díez Boscovich. Tras la música volverá a abrirse paso el teatro en ese compromiso de que "esté presente durante todo el año", como señaló Vigar. Mármol, "una comedia amarga" con Pepe Viyuela, premio Max de Teatro 2016 al mejor actor, Susana Hernández, Elena González y José Luis Alcobendas estará sobre las tablas el 22 y el 23 de febrero.

La música volverá a ser protagonista de las dos siguientes convocatorias. La primera, el sábado 24 de febrero, será para el concierto de Jaime Urrutia. En él repasará su extensa carrera como compositor e intérprete, desde los imprescindibles temas de Gabinete Caligari como Camino Soria, Suite Nupcial o La culpa fue del chachachá hasta los éxitos de su carrera en solitario. En la segunda, el 27 de febrero, la Hispanian Symphony Orchestra contará con la dirección musical de l gran violinista Gay Braunstein, que gira por primera vez en España, y el violín solista del malagueño Jesús Reina. Interpretarán obras de Beethoven, Brahms y Mendelssohn.

"El día de Andalucía vamos a tener una función muy especial, ya que acogemos el reestreno de la obra de Salvador Távora Quejío, un espectáculo que en 1972 abrió caminos apasionantes entre las artes escénicas y el flamenco", explicó ayer en la presentación de la programación Juan Antonio Vigar. La única función será el 28 de febrero a las 19:00.

El 4 y 5 de marzo Carlos Hipólito, Natalia Millán, Armando del Río y Mapi Sagaseta, bajo la dirección de Claudio Tolcachir, se meten en la piel de dos parejas en La mentira, obra escrita por el joven dramaturgo francés Florian Zeller. "Es un tratado sobre la vida conyugal", como dijo Vigar, una divertida comedia sobre infidelidad y la falta a la verdad que lleva aparejada.

Antes de que el séptimo arte invada la vida cultural de la ciudad, el Cervantes se rendirá a la música con tres citas únicas. El 11 de marzo llega a Málaga el espectáculo Music has no limits. La producción reúne un elenco de artistas, virtuosos de todos los instrumentos y expertos Dj's que fusionan ópera, rock, house, música clásica, dance, góspel, jazz en un viaje por los grandes éxitos de Michael Jackson, U2, Queen, Guns N'Roses y Barbra Streisand entre los que pasean Pucini y otros clásicos. Al día siguiente, el 12 de marzo, el foco se pondrá en el talento más cercano con el concierto de la malagueña Virginia Gámez. Baúl es el título del nuevo montaje con el que repasa los cantes y coplas que han marcado su vida. "Que tengamos siempre abiertas las puertas del teatro para ponerlo al servicio del talento local es algo que forma parte de nuestro ADN", consideró Gemma del Corral, que destacó la presencia de Gámez en la programación. Justo después del Festival de Málaga, el 29 de marzo, la cantante israelí Noa, "uno de los grandes nombres de la música actual" según destacó el gerente del teatro, cerrará el mes de marzo con Love medicine.

Las entradas de los espectáculos presentados se pusieron ayer a la venta.