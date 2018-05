Entre bastidores de la carpa

El Circo del Sol muestra lo que ocurre antes y después de sus espectáculos, cómo los preparan y el día a día del equipo internacional que forma la empresa en la exposición Totem. Behind the scenes, que se puede visitar en La Térmica hasta el próximo 27 de mayo de manera gratuita. "Esta muestra enseña lo que pasa tras el escenario; para la gente que no nos conoce es una introducción muy buena", afirmó ayer el director de la gira Totem del circo, Franck Hanselman, en una rueda de prensa acompañado por el diputado provincial de Cultura, Víctor González; y la concejal de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles.

La exposición toma como punto de referencia el espectáculo Totem, que llegará a Málaga el próximo 31 de mayo, pero va más allá. Se divide en distintas zonas en las que se explica la historia de la empresa y cómo funciona; el proceso de creación de sus funciones, con vídeos del creador de Totem y la diseñadora de su vestuario; y sobre el programa Cirque du Monde, que ayuda a proporcionar un futuro a jóvenes en riesgo de exclusión social. Asimismo, la muestra está compuesta por diferentes vídeos, trajes que se han usado en distintos espectáculos -el vestuario de Totem recrea una atmósfera veraniega de Bollywood- y carteles de todas las obras que ha creado el circo. Incluso se usa parte de la carpa para las paredes que dividen las zonas.

El equipo que pasará por Málaga incluye a 118 personas de 28 nacionalidades

El Circo del Sol volverá a la ciudad de Málaga tras una década con el espectáculo Totem, un viaje a través de la evolución humana y las realidades indígenas. La compañía montará su gran carpa blanca -con aforo para 2.587 personas- en el Cortijo de Torres, donde permanecerá del el 31 de mayo al 1 de julio.

Escrito y dirigido por el director canadiense Robert Lepage (uno de los creadores escénicos más influentes y respetados en el presente), Totem repasa de manera aleatoria distintos momentos de la evolución humana. Para ello juega con proyecciones y escenarios cambiantes, para los que usa incluso fotografías tomadas por Guy Laliberté durante su Poetic Social Mission a bordo de la Estación Espacial Internacional. Es la segunda colaboración de Lepage con la compañía canadiense tras KÀ, que actualmente se representa de forma permanente en Las Vegas. Además, ha sido reconocido con el premio Drama Desk a la Experiencia Teatral Única.

El equipo de Totem está compuesto por 118 personas, de las que 46 son artistas, de 28 nacionalidades que hablan 22 idiomas. Por este motivo el que usan para trabajar es el inglés, explicó Hanselman. Para transportar todo lo necesario para montar las funciones necesitan un total de 78 camiones.

Totem es la producción número 28 del Circo del Sol y el décimo cuarto que realizan bajo carpa. Desde su estreno en 2010 más de 4,8 millones de personas lo han visto en todo el mundo. Las entradas son siempre las mismas en todos los lugares que visitan, y van desde 35 euros a la especial de 390, con la que se puede acceder a los camerinos y conocer a los artistas del espectáculo. Tuvo su estreno mundial hace ocho años en Montreal y el pasado 10 de noviembre llegó a España, y ya ha visitado Madrid, Sevilla y Barcelona para llegar después a Málaga y acabar en Alicante.

Con esta será la tercera vez que una producción de carpa del Circo del Sol visita Málaga, después de Dralion en 2006 y Quidam en 2008, mientras que en otras dos ocasiones pasó por el Martín Carpena.

El Circo del Sol comenzó hace treinta años con una pequeña comunidad de artistas callejeros en Quebec (Canadá) y ha crecido hasta comvertirse en una compañía internacional integrada por miles de miembros -actualmente emplea 4.000- que ha creado 35 grandes espectáculos, 20 de los cuales todavía se representan. Asimismo, ha conseguido más de 150 millones de espectadores, y más de 400 ciudades de los seis continentes han visto alguna obra del circo desde su fundación en 1984. En 2014 celebró su 30 aniversario.