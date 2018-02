"Está muy bien tener premios en la casa, pero tener trabajo es más complicado"

Exhausta, pero feliz. La malagueña Adelfa Calvo ganó el sábado por la noche el Premio Goya a la mejor actriz de reparto por su papel en la película El autor y estuvo atendiendo a los medios de comunicación hasta las tres de la madrugada. Ayer cogió el AVE a Málaga a las 14:30 y antes concedió una entrevista telefónica a este diario. Llegó a la capital a las 17:15 con un gran recibimiento por parte de su familia y amigos.

-¿Qué sintió al acostarse, ya de madrugada, con el Goya en la habitación?

-Ha sido curioso porque me desvelé un momento, lo vi y me dije: "Madre mía, tengo un Goya". Estoy muy contenta, me lo llevo para mi casa y estoy muy feliz. No pensaba de verdad que me lo fuera a llevar.

-Era la favorita en las quinielas.

-Ya, pero he estado nominada a todo y he visto de todo. Esperábamos que El autor se llevara más premios y mira lo que pasó con Handia. Siempre hay sorpresas. Competía con gente muy potente y la votación es algo muy subjetivo.

-La noche fue frenética. Acabó a las tres de la madrugada haciendo entrevistas.

-Sí, ha sido alucinante. Salí de allí y no me dejaban. Había prensa escrita, televisión, radios... Pero muy bien. Yo estoy muy contenta y agradecida a la prensa porque me ha apoyado mucho. Mi nombre se ha movido y todo suma.

-La publicidad siempre es buena pero luego hay que trabajar bien. ¿Pensaba que podría ganar un Goya con ese papel de portera en El autor?

-En ningún momento pensé en el Goya cuando leí el guión. Ni por asomo. El guión me pareció muy bueno y vi que mi personaje tenía muchas posibilidades. Me dije que era un personaje complicado con secuencias complicadas, pero yo lo iba a hacer porque para mí era un reto. Pero no piensas en premios ni nada, solo en el trabajo y en poner los cinco sentidos para hacerlo muy bien.

-Primera nominación y primer Goya. Así da gusto.

-Sí, ha sido llegar y besar el santo [se ríe]. Mi madre [la cantante Adelfa Soto] me decía que no quería ilusionarse pero que no hay dos sin tres y antes había ganado los premios Feroz y Asecan. Este último es andaluz y me hizo una ilusión especial. Y terminamos con el Goya que es el culmen.

-Esperemos que este Goya sea el primero de muchos. Esto no acaba aquí ¿no?

-Me han hecho mucha ilusión todos los premios y todas las palabras que se han dicho sobre mí, pero yo quiero trabajar. Que esto se convierta en trabajo y parece que están saliendo proyectos. Está muy bien tener premios en la casa, pero tener trabajo es más complicado. Somos muchas actrices, hay muchas maravillosas y animo a todas a que no pierdan la ilusión porque todo llega.

-¿Cree que le llamarán más los directores tras este premio?

-Quiero suponer que sí.

-Puede suponer un espaldarazo a escala nacional e incluso internacional.

-Yo esas cosas ni me las planteo. Siempre he vivido el momento. Este era el mío y quiero disfrutar de lo que está pasando y de todo el trabajo bonito que pueda salir ahora. Disfrutar el momento y vivirlo a tope.

-¿Qué proyectos tiene en mente?

-Hay una serie con un personaje que me apetece mucho y me han ofrecido dos películas con intervenciones pequeñas. Pero no quiero ni hablar porque no está firmado y no se vayan a estropear. A ver si no coinciden en el tiempo para que pueda hacerlo todo.

-Ha trabajado usted en varias series de televisión. ¿Se valora menos a los actores y actrices televisivos que a los del cine?

-A las series diarias se las tiene como la hermana pobre y me parece muy difícil estar todos los días a tope, hacer tantas secuencias, estudiar tanto cuando vuelves a tu casa para el día siguiente... Todo tiene su importancia y con todo se aprende. Yo vengo del teatro y es una escuela importantísima. En televisión he estado seis años con un personaje fijo en una serie diaria [El secreto de Puente Viejo] y eso es como hacer un máster. Todo lo que soy y lo que estoy consiguiendo es porque he hecho esas cosas.

-La gala fue muy reivindicativa con la desigualdad entre mujeres y hombres. ¿Qué opina usted?

-Reivindicamos que estemos al 50% en todos los departamentos. La mujer tiene mucho que decir y pedimos que nos escuchen. Que haya mujeres que escriban, directoras, productoras... La reivindicación de la gala me pareció muy bien pero ¿por qué no presentaron mujeres? ¿por qué no escribieron el guión mujeres?

-Rosa María Sardá presentó la gala varios años o la gran premiada el sábado fue Isabel Coixet.

-Ya, pero las mujeres somos un 27% y si llegamos al 50% no pedimos nada de otro mundo.

-Usted se formó en la escuela de arte dramático de Málaga. ¿Qué mensaje le lanza a los alumnos?

-Que aprovechen muy bien el tiempo, que la escuela es muy importante porque hay que aprender y que tras salir de la escuela hagan mucho teatro. Les pido que trabajen, trabajen y trabajen porque así es como se aprende. Que tengan mucha ilusión y no se desesperen porque esto es una carrera de fondo en la que hoy estás arriba y mañana no estás, y luego vuelves... Que tengan mucho amor por lo que hacen y mucho respeto al público.

-Trabajo usted con Javier Bardem en Biutiful y ayer estaba en la gala. ¿Le dijo algo tras el premio?

-Pues no, porque no pude ni hablar con él. Somos muchos actores y actrices, te cogen los medios en la alfombra, te llevan para un sitio y para otro... Es imposible. No pude ni decirle adiós a Manuel Martín, el director de El autor.

-¿Qué le pasó con el vestido que casi se cae?

-Se me enganchó el tacón con el dobladillo del vestido al levantarme y lo llevaba enganchado desde que bajé. Fue una primera, una segunda y casi una tercera. Así subí al escenario para recoger a mi niño [se ríe]. Cosas que pasan.

-¿Qué cree que le habría dicho su abuela, la Niña de la Puebla, si le hubiera visto el sábado?

-Estaría muy orgullosa. Siempre siguió mi carrera, iba al teatro, me llamaba cuando ensayaba... Estaría loca de contenta como toda la familia. Ese es mi verdadero premio, mi gente. El amor y el cariño que he recibido de toda mi familia y mis compañeros de trabajo.