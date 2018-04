El buen vendedor no descansa

La ficha 'El mejor verano de mi vida HIIII' Comedia, España, 2018. Dirección: Daniel de la Orden. Intérpretes: Leo Harlem, Toni Acosta, Maggie Civantos, Jordi Sánchez, Alejandro Serrano, Isabel Ordaz, Stephanie Gil, Salva Reina, Gracia Olayo, Berto Romero, Antonio Dechent, Arturo Valls, Silvia Abril, Mariam Hernández, Ricardo Castella, Nathalie Seseña.

Las grandes cadenas deben de andar enloquecidas buscando el nuevo apellido vasco que les haga el agosto. Mientras que sí, mientras que no, olisqueemos en los países vecinos a ver qué se cuece, y de qué manera podemos importar lo que funciona allí. Así -deben pensar- el riesgo es menor. En Italia en 2013, Sole a catinelle recaudó casi 70 millones de euros bajo el formato de una comedia familiar. Perfecto. Por qué no actualizarla un poco: quitar -eso sí- la parte crítica, adaptar los gags a la sitcom española, colocar el catálogo de actores de la cadena y después… Bueno, y después la mandamos a Málaga.

Curro es un comercial de robots de cocina. Con más cara que talento trata de salvar su matrimonio y ascender en el escalafón social, al tiempo que promete a su hijo unas vacaciones de postín en caso de sacar buenas notas. Contra todo pronóstico, el niño lo consigue y Curro se verá en la tesitura de cumplir con su promesa o perder el afecto y la admiración de su hijo.

El mejor verano de mi vida se concibe como un producto al servicio del humorista Leo Harlem, aquí erigido en figura del regreso a lo auténtico. En el recorrido desde el barrio proletario a los chalets de Marbella, previo paso por la España rural, el humorista despacha contra todo lo que se ofrezca como blanco fácil de parodia: integristas de la healthy food, especuladores, coaches… Incluso en el -leve- momento en que coquetea con la corrupción, es fácil vislumbrar la mera excusa para una redención posterior. Llega entonces una excelsa capa de conservadurismo rancio, con una moraleja que nos recuerda que lo importante es que la familia permanezca unida y que los ricos también tienen corazón. Tanto que pueden hacerte jefe -a dedo, eso sí-, aunque seas el cabecilla sindical.

Maniatado por las guías del producto, no hay rastro del tempo años 30 del díptico precedente del director. No hay espacio para ello y tampoco es de extrañar. El festival viene, desde hace varias ediciones, cerrando sección con películas de sobremesa de nulo interés fílmico. Obediencia debida. Quizá, más llanamente, product placement. "El buen vendedor no descansa", se justifica Curro. Y tanto.