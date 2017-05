Un cadáver exquisito

Con permiso de postverdad, el término de moda es gentrificación, anglicismo de escasa fortuna que define la elitización residencial de determinadas zonas urbanas a cuenta del turismo de masas. Málaga se ha convertido en un ejemplo de libro al respecto, o eso sostiene Eugenio Merino, el artista madrileño que metió a Franco en una nevera a mayor gloria de ARCO y que ayer presentó en la Alianza Francesa Aquí murió Picasso, exposición que reúne una escultura de corte hiperralista que representa el cadáver del pintor malagueño y una placa funeraria de mármol que confirma la identidad del fallecido. En su presentación ante los medios, Merino definió ayer su propuesta como "un chiste": "Desde su Casa Natal, los lugares que frecuentó en su infancia y el museo que lleva su nombre, Málaga ofrece un viaje biográfico por la vida de Picasso. Me parecía oportuno que su muerte también tuviera lugar en la misma ciudad, pero la posibilidad de hacerlo en un espacio francés como éste ya sí que me parecía chistoso". Eso sí, el chiste tiene su miga: su objetivo es alertar de los estragos que un determinado turismo, y un turismo cultural, puede causar en las ciudades, además de criticar la mercantilización del nombre de Picasso: "El último paso de esta ciudad marca es la homogeneización. No habrá ninguna diferencia al final entre Málaga y Barcelona, y cómo va a acabar Málaga ya lo sabemos, sólo hay que mirar Barcelona y ya está, no estamos ante nada nuevo. Málaga debe ser consciente de que eso es así y de que no hay otra salida, no se puede ser ingenuo", advirtió Merino, quien, como vecino del barrio madrileño de Malasaña, ha sufrido en carne propia los efectos de la gentrificación.

Afirmó ayer el artista que su propuesta no supone ninguna "falta de respeto" hacia Picasso, sino una llamada de atención sobre una política cultural basada en la contabilización de visitantes: "En Málaga hay buenos museos, pero lo que ofrecen es algo que se define en cuanto a que puede ser contabilizado. ¿Qué significa que vayan a una exposición 50.000 personas? ¿Desde cuándo se puede contabilizar el arte? Organizar una exposición significa asumir riesgos, pero este matiz se ha eliminado. Se ofrecen cosas que de antemano se sabe que van a gustar". En este sentido, Merino critica también que algunas exposiciones parezcan organizadas para el fomento del selfie; y si el turista puede fotografiarse en la casa en la que Picasso vino al mundo, o junto a una escultura en la Plaza de la Merced, ahora también puede mostrarle sus respetos de la misma forma en cuerpo presente. El artista espera que los turistas puedan completar así su particular recorrido picassiano a base de selfies.

Merino insistió en que su jugada invita a reflexionar sobre la mercantilización del arte y la gentrificación de las ciudades, pero sus dardos contra la política cultural de Málaga fueron ayer considerablemente más diplomáticos que en ocasiones anteriores. En una entrevista concedida a El Español a finales del mes pasado, en la que habló sobre esta misma exposición, el artista afirmó que Picasso "es una falsa atracción más en Málaga, que desvela la oferta con la que atraen las políticas culturales de la ciudad a las masas de turistas. Sólo ven falsas atracciones del lugar al que llegan, entre ellas los cinco museos". Y añadió: "Que un comunista sirva para un proceso absolutamente neoliberal es muy paradójico. Ha sido desideologizado, blanqueado al máximo, hasta convertirlo en un producto perfecto". En cuanto a los museos de Málaga, se refirió a los mismos en los siguientes términos: "Los museos que hay también son mercancía, con exposiciones que pueden verse rápidamente". Lo que seguramente contrasta con su convicción de que la Alianza Francesa se llenará de turistas y curiosos para hacerse un selfie con su obra.

En realidad, tal y como apuntaba El Español, Eugenio Merino prolonga la visión del artista malagueño Rogelio López Cuenca, que en diversas ocasiones ha recurrido a la propia Málaga como reverso tenebroso para denunciar los criterios mercantilistas en el arte y el recurso de los rankings de los artistas más cotizados como criterio único en el diseño de programas expositivos. Total, que hay souvenirs para todos. Por más que aquí huela a muerto.