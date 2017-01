La caspa perpetua

Los vecinos de arribal

Festival de Teatro. Teatro Cervantes. Fecha:10 de enero. Texto y dirección: Cesc Gay. Reparto: Eva Hache, Maria Lanau, Xavi Mira y Andrew Tarbet. Aforo: Unas 600 personas (más de media entrada).

Los vecinos de arriba trata, en resumidas cuentas, de un matrimonio sexualmente reprimido y aburrido de sí mismo que entabla conversación con otra pareja aficionada a las orgías, intercambios y camas redondas. Y, claro, los primeros se quedan consternados y patidifusos al conocer las extravagantes prácticas de los segundos, pero al mismo tiempo intentan mostrar cierta naturalidad e interés para no parecer muy desfasados, con lo que resultan ridículamente patéticos. ¿Les suena? Exacto: es el argumento que compartieron no pocas películas españolas entre los años 60 y 80, reflejo del cine más casposo, rancio y torticero de nuestro país. La diferencia es que, en lugar de aquellos cómicos de antaño, Los vecinos de arriba tiene en su reparto a Eva Hace y otros cómicos de ahora que, en todo caso, garantizan que el testigo sigue en buenas manos. Cesc Gay intenta hacer parecer más interesante el invento mediante un final con terapia de parejas, pero, lo sentimos, todo sigue siendo más antiguo (y usado) que la Parrala. Estaría bien poder señalar que aquí hablamos de teatro y no de cine, pero teatro, lo que es teatro, hay poco. Como mucho hay televisión en directo, suficiente para estimular en el espectador incauto la ilusión de que se lo ha pasado en grande viendo en el Cervantes lo mismo que tiene en casa.

Cabría preguntarse qué necesidad tiene Cesc Gay de hacer un teatro tan conservador y nafatlínico cuando su cine presume de ser todo lo contrario. Nadie en su sano juicio imaginaría a nuestro hombre dirigiendo una españolada en grado perverso, pero dado que en teatro va a enterarse menos gente, igual podemos concluir que le apetecía probar haciendo menos ruido. El problema es que si el mainstream va a empezar a utilizar la escena para este tipo de desahogos, vamos apañados. Pero no crean, que aquí tienen a Focus, Pentación, Elefant, la Generalitat de Cataluña y la Universidad Carlos III (no será por el interés académico del asunto) produciendo semejante cosa. Alguien tenía que cuadrar las cuentas con el puñetero 21% de IVA. Idóneo para un festival de teatro. Uf.