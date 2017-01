Sobre la cegueraEn la ciénaga

En buena medida, puede conceptuarse a esta novela como una novela freudiana. Pero no por porque se recurra en ella al vano psicologismo de primeros del XX, o a aquel tono analítico, a veces aligerado por el humor, que usó con tanto éxito Franciska von Reventlow. Si hemos definido como freudiano este Piel de lobo de Lara Moreno, es porque en él se expone una forma particular de la ceguera. Aquélla que se recoge en El malestar de la cultura y que nos permite convivir civilizadamente, sin que las fuerzas que operan en nuestro interior (las pulsiones, los traumas, el dilatado arsenal de la memoria, erizado de espinas), afloren a nuestra vida diurna.

Ése es, quizá, el motivo último de que Moreno haya escogido la figura de un niño para polarizar una historia que trata, no sólo de la infancia, no sólo de su olvido, de su aflicción, de las anchas zonas de oscuridad donde la infancia medra y prevalece, sino del modo en que el adulto reabsorbe su figura infantil, y la de quienes crecieron a su lado, en una suerte de relato ideal, limpio y sin matices, que oculta la dimensión -y el drama- de aquella etapa.

Si las dos hermanas que protagonizan Piel de lobo son, en buena medida, desconocidas la una para la otra, es porque se ha producido esa ocultación, acaso deliberada, que encubre una realidad traumática, sumida en las brumas de la infancia. Se da así la paradoja de que la personalidad, el carácter individual, es fruto, no tanto de lo vivido, sino de aquello que ocultamos para vivir, y que la cercanía del niño nos vuelve a hacer evidente.

Piel de lobo es, en ese sentido, un regreso al piélago infantil, y a la violenta honestidad con la que el niño abraza los límites y la complejidad del mundo. Y es la pericia literaria de Lara Moreno (que se basa en una calculada fragmentación narrativa y en un uso contenido, preciso, del idioma); es su atenta observación de cuanto rodea y aflige y exaspera a sus personajes, lo que hace de Piel de lobo una obra veraz sobre el perdón, sobre el dolor, sobre lo irremisible.

piel de lobo

Lara Moreno.Lumen. Barcelona, 2016. 262 páginas. 19,90 euros

Publicado del mismo modo que El sabbat por Cabaret Voltaire e introducido como el anterior por Alfredo Taján, que con razón reivindica al memorialista como un escritor de gran talento, el segundo volumen de las memorias de Maurice Sachs entra de lleno en los años negros de la Ocupación durante los que el autor francés -para el que la definición de maldito se quedaría corta- sucumbió a una espiral de abyección que acabaría con su oscura y temprana muerte en las cercanías de Hamburgo. Aparecido póstumamente en las prensas de Gallimard, La cacería (1949) narra la etapa final del crapulesco itinerario de un Sachs que ejercía como estafador y traficante en aquel territorio envilecido e irreal, pero ciertamente 'animado', que fue el París 'collabo', donde "este dandi peligroso" -cuyo relato completan las cartas que envió ya desde Alemania a su amigo el filósofo Yvon Belaval- vivió el 'esplendor' previo a la caída.

Siempre brillante pese a las barbaridades que cuenta, el delicado y venenoso Sachs transmite una suerte de cínico fatalismo que llega a convencer al lector de que sus delitos, confesados en estas páginas con una franqueza tan inusual como desconcertante, son poco menos que inevitables. Su faceta más seductora retrata a un personaje absolutamente novelesco que explota su magnetismo personal para entregarse a una vida desenfrenada, un libertino perseguido por los deudores que encadena los engaños y derrocha sus altos ingresos como si no hubiera un mañana. La más siniestra lo define como un pícaro sin escrúpulos que se aprovechó de la dominación nazi para hacer toda clase de negocios sucios a costa de la desgracia ajena. Su amoralidad es asumida por el autor de un modo tan desinhibido que sería hasta gracioso, si no conociéramos los principios criminales que regían la Europa del Nuevo Orden o el destino final de esos "israelitas" a los que Sachs se refiere como presas fáciles en unos momentos en los que sus vidas -al contrario que su patrimonio, disputado por una abominable red de carroñeros que labraron verdaderas fortunas- ya no valían nada.

la cacería

Maurice Sachs.Introd. Alfredo Taján. Trad. Lola Bermúdez. Cabaret Voltaire. Madrid, 2016. 210 páginas. 18,95 euros