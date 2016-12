El canto como celebración de la vida: Los Chicos del Coro vuelven por Navidad

"Quince de enero de 1949. Tras varios años de fracasos en todos los campos, tenía la certeza de que lo peor estaba aún por llegar. Era un internado de reeducación de niños con problemas. Al menos eso decía el anuncio. Fondo del Estanque... Hasta el nombre parecía haber sido elegido en mi honor". Aquellas palabras recitados en voz en off durante el comienzo de Los chicos del coro no vaticina nada bueno. La sinopsis tampoco invita a pensar en algo diferente: "Clément Mathieu, un profesor de música en paro, empieza a trabajar como vigilante en un internado de menores especialmente represivo. El mismo Mathieu siente una íntima rebeldía ante los métodos de su director y una mezcla de desconcierto y compasión por los chicos".

En sus esfuerzos por acercarse a ellos, descubre que la música atrae poderosamente el interés de los alumnos y se entrega a la tarea de familiarizarlos con la magia del canto, al tiempo que va transformando sus vidas para siempre. Se erige entonces, triunfal, el enunciado principal de la obra dirigida por Christophe Barratier: "La musique peut changer les gens" (la música puede cambiar a las personas). Y así es, el canto se convierte para esos chicos complicados en auténticas tablas de salvación. Una suerte de cuento de Navidad edulcorado que contó con las voces del coro Les Petits Chanteurs de Saint Marc en 2004. Hoy, sus actuales integrantes, dirigidos bajo la atenta mirada de Nicolas Porte, vuelven al Teatro Cervantes para celebrar sus 30 años de existencia y la docena de su irrupción en la élite de la música coral mundial gracias a la interpretación de las canciones en el premiado largometraje. Lo hacen tres años después de llenar el mismo escenario, donde celebraron medio siglo de los Beatles haciendo versiones suyas.

El cálido guiño al séptimo arte que los consagró hace más de una década se materializará cuando suban a inteprertar su último trabajo, a eso de las 20:00. Publicado en 2014, De cine es un recopilatorio que reúne algunas de las canciones más significativas el mundo del cine, entre los que se encuentran Somewhere over the rainbow -cómo olvidar aquella secuencia en El mago de Oz donde Judy Garland fantasea con volar lejos de casa-, en la que colaboró la soprano vasca Ainhoa Arteta; Supercalifragilisticoespialidoso (Mary Poppins); o Moon river -recuerden a Audrey Hepburn, guitarra en mano, en Desayuno con diamantes-, donde contaron con la voz flamenca de la malagueña Diana Navarro -¿Lo harán hoy?).

Uno de los momentos más emocionantes llegará con Singing in the rain, más aún tras la muerte de su protagonista, Debbie Reynolds, ayer. Tampoco se olvidará el Coro de niños, Maestría de la Cápilla de la Basílica de Fourvière de Lyon desde el 1993, de la música sacra y el canto gregoriano con clásicos como Ave María, Agnus dei y Benedictus. Un canto a la vida que resonará más allá del patio de butacas del Teatro Cervantes. ¡Corred, apenas quedan un par de entradas!