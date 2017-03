Los clásicos irreverentes

Traspasado ya el umbral del centenario cervantino, queda la sospecha de que al autor de las Novelas ejemplares no se le ha sacudido el trasero todo lo que merecía. Y es que, por más que los próceres de la accesibilidad cultural se pongan a ello, a la hora de la verdad es más fuerte el respeto tradicional debido a la marmórea divinidad de las letras que la posibilidad de pasarlo realmente bien con su obra. Los integrantes de la compañía Ron Lalá siempre han defendido que, por lo general, Cervantes "no había sido tratado con justicia en el teatro", por "esa manía de tratar a los clásicos con caspa y polvo, por esa idea de que mientras más grandilocuente te pongas mayor homenaje estás haciendo". Tras el éxito que entrañó En un lugar del Quijote, la compañía madrileña, reconocida con galardones como el Max y con premios en los más diversos festivales escénicos españoles, decidió prolongar el año pasado la mecha con Cervantina. Versiones y diversiones sobre textos de Cervantes, una coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico que se representa el próximo viernes 10 a las 21:00 en el Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia (C/ Ollerías, 34), dentro del ciclo Scenik. Y lo hará con entrada gratuita hasta completar el aforo. Todo un guiño por derecho a quienes lamentan que el teatro sea tan caro.

Sirviéndose de fragmentos de El coloquio de los perros, El licenciado Vidriera, El retablo de las maravillas y Rinconete y Cortadillo entre otras obras, Ron Lalá reivindica, ciertamente, al creador de las Novelas ejemplares, al escritor que perfiló "textos profundamente humanos" dotados de un "sentido del humor adelantado a su tiempo". Quien así habla es Miguel Magdalena, uno de los cinco intérpretes que se desdoblan en diferentes personajes (Juan Cañas, Álvaro Tato, Daniel Rovalher e Íñigo Echevarría completan el reparto), director musical de la propuesta y, además, responsable del taller sobre la introducción de la música en el teatro que de manera previa a la función impartirá en el mismo Centro Cultural Provincial mañana miércoles y el jueves. Así, "con respeto pero sin reverencia, como se hacen en Inglaterra las obras de Shakespeare", Cervantina realiza su tributo con el ritmo endiablado que caracteriza a la compañía, con una mirada "desprovista de intelectualidad. Nosotros tenemos una fórmula: intentamos que las cosas ocurran, no decimos que las cosas ocurren. Si se dice que está pasando algo, estás en el plano del intelecto. Si haces que ocurra, estás logrando algo más vivo, estás haciendo teatro", argumenta Magdalena. Ese tempo vibrante provoca el deleite del auditorio, como apunta el intérprete. "Hay veces que notamos cómo los espectadores se ríen con risas cortas para no perderse lo que viene a continuación. Y nosotros no damos tregua, no paramos", cuentan desde Ron Lalá. La impresión es que "el público sale de las funciones diciendo que se la hecho cortísima la experiencia y con ganas de leer a Cervantes".

Si dices que pasa algo, estás en el intelecto; si haces que pase, estás haciendo teatro"

El montaje, con dirección escénica de Yayo Cáceres y literaria de Álvaro Tato, ensambla sus piezas gracias a una filosofía de equipo por la que "solemos meternos el ego donde nos quepa", bromea Magdalena, "y estamos todos al servicio del espectáculo". Los actores son también músicos y entre todos comparten las piezas que se interpretan, "porque una de las señas de Ron Lalá", defienden, "es la música en directo". Una música en la que, aseguran, tienen "prejuicios cero. Nosotros somos capaces de recurrir al reggateon, al flamenco, al blues. Aquí, ponemos en el escenario un montón de instrumentos que vamos tocando, desde un cajón de percusión flamenca hasta un laúd o un bajo eléctrico. En la anterior obra queríamos hacer algo más marciano, con sintetizadores, para meternos en la locura del Quijote", cuenta Magdalena, quien deja claro, eso sí: "Apostamos por el folclore".

Con esta fiesta barroca en la que se van sucediendo diferentes entremeses, los Ron Lalá quieren, como subraya Álvaro Tato, compartir con el público las grandezas de Cervantes, "la alegría amarga, la sonrisa aguda, la belleza del idioma desencadenado y la hondura de su pensamiento libre". Porque, prosigue Tato, "más allá de efemérides y celebraciones, nuestro contemporáneo Cervantes, nuestro más profundo y esencial humanista, resiste y persiste en el discurso y ejercicio de la virtud civil: el libre albedrío". Y éste, ciertamente, no ha sido nunca tan necesario, desde el Siglo de Oro hasta hoy.