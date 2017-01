A un click de cambiar 'Star Wars'

Juan Antonio Espigares (Málaga, 1981) ya sabía de la existencia de Industrial Light & Magic (ILM) desde niño. Él soñaba con trabajar en aquella empresa fundada por George Lucas, dedicada a producir efectos visuales y gráficos por ordenador, que un día despegó a la vez que el Halcón Milenario allá por 1975. "En cuanto me vi la saga pensé: "Madre mía, son unos genios, ojalá pudiera trabajar con ellos algún día". Sueños de niño", confiesa tímido al final de nuestra videollamada. Quién le iba a decir a este malagueño licenciado en Ingeniería Industrial que hace tres años ese mismo estudio de animación, ahora propiedad de Disney, lo iba a fichar.

Desde entonces, Espigares se ha dedicado a tareas relacionadas con la postproducción digital. "Lo que hace la gente como yo, los compositores, es mezclar lo que se genera por ordenador con lo que se ha grabado en el set. Lo hacemos de tal manera que no se note. Es algo así como un trabajo de ensamblaje, de artesano", explica. Lo hace con mimo, con un tono de voz apasionado, tal y como trabaja con las secuencias de las películas que moldea. "En Star Wars : El Despertar de la Fuerza me hago cargo de la composición del droide BB-8 en la secuencia del mercado en la Finn y Rey -los protagonistas- huyen de las tropas imperiales. Si no interviniéramos nosotros no se verían las huellas de BB-8 en la arena, ni el humo, ni las explosiones, ni los disparos de las pistolas láser. También trabajé en cuatro o cinco planos donde el droide está corriendo mientras sigue a los personajes", precisa.

Si hay algo que le fastidie al realizador al estar en una empresa así es comerse un spoiler. "Hice varios planos a final del largometraje, entre ellos unos cuantos de la reacción de Chewbacca cuando ve a Han Solo morir. Me comí un spoiler enorme, sí. Jajaja. También ampliamos el decorado durante esas escenas", puntualiza. Con el filme que no tuvo problemas de ese tipo fue con Rogue One: Una historia de Star Wars. "Claro, es un spin-off -derivado- que transcurre entre La Venganza de los Sith y Una Nueva Esperanza. En Singapur hemos trabajado las secuencias donde se ve el tormentoso planeta Eadu", declara entusiasmado. Justo después explica algo sobre ILM bastante interesante: "Nunca se para de trabajar en mi empresa. ILM reparte su trabajo entre las cuatro sedes -San Francisco, Singapur, Vancouver y Londres-. Así que cuando nosotros desconectamos, nos marchamos, otros empiezan su jornada laboral".

Antes de llegar a Industrial Light & Magic, el malagueño se había estrenado en un gran producción: Star Trek: En la oscuridad. "En ésta me dedico a varios planos donde se ve a la nave que pilota Khan -el personaje antagónico de la película- mientras ataca al cuartel general de la Flota Estelar de la Federación de Planetas Unidos. Eso implica añadir explosiones, el humo, los láser", desgrana. Lo hizo con Pixomondo, una empresa alemana de efectos visuales con sedes en Los Ángeles, Toronto, Stuttgart, Beijing, Frankfurt y Shanghai en la que estuvo contratado durante un año.

Previamente a eso, Espigares había trabajado como director de cortometrajes y anuncios de publicidad. Pero su carrera artística ya había arrancando a los 19 años, cuando su primer cortometraje de ficción, La escalera de Escher, resultó ganador del premio Canal+ al mejor cortometraje en la primera edición del festival NotodoFilmFest. Este premio le permitió realizar su siguiente cortometraje, titulado Sere Eretit, galardonado con el Premio al mejor director en las X Jornadas de Cine Independiente Español y el Premio del Jurado internacional al mejor cortometraje andaluz en la XVII Semana Internacional de Cine Fantástico de Málaga, entre otros galardones nacionales, destacando la inclusión en la selección oficial a concurso de la XVII Semana de Cine Fantástico de San Sebastián.

"Al final decidí invertir en mí. Tenía en mente hacer un gran cortometraje de animación y estuve durante tres años con él", cuenta optimista. El malagueño se refiere a Fuga, su proyecto "más personal" producido por Kike Mesa (Ándale Audiovisual) con el que ha recogido premios en medio mundo -al menos 40 asegura su creador-, entre ellos el de mejor corto de animación en el Festival de Málaga en 2012 y en el Festival de Sitges. La historia, escrita por el propio realizador, se centra en la vida de Sara, recién llegada al conservatorio de Santa Cecilia, en el que descubrirá que existen más formas de interpretar cada lado del prisma desde el que percibe su realidad y su talento. "El proceso de elaboración de la música, obra del gran Arturo Díez Boscovich, fue una maravilla. Le iba comentando a Boscovich mis sensaciones y él iba componiendo", explica.

Espigares, humilde en cada palabra, describe su profesión como una carrera de fondo. "Es difícil, pero no imposible. Hay mucho de autodidacta en todo esto. Básicamente esto es estudiar. He hecho mis propios proyectos con muy bajo presupuesto y con un ordenador. Eso me ha hecho aprender rápido", admite. Gracias a su primer proyecto personal grande acabó en Hong Kong, en el Festival SIGGRAPH ASIA, donde le aguardaba un golpe de suerte. "El corto seguía su periplo internacional y fíjate la casualidad. Industrial Light & Magic estaba allí reclutando a gente para sus oficinas en Asia. Se interesaron por mí y al final acabé mudándome a Singapur. Tengo claro que si no hubiera dedicado tres años a Fuga probablemente me hubiera dedicado a otra cosa", admite en tono alegre. Y así es como alguien acaba un click de cambiar Star Wars.