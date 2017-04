El cosmos vital y creativo de Cortázar, en una nueva novela gráfica

Literatura y biografía en un mismo libro; el escritor Jesús Marchamalo y el dibujante Marc Torices sintetizan en Cortázar la vida y el espíritu de la obra del escritor argentino, autor de un cosmos literario muy visual, cuya larga sombra cobija aún, 33 años después de su muerte, a muchos lectores. Este retrato poliédrico del autor de Rayuela -Torices realiza un trabajo estilístico sorprendente con los textos de Marchamalo- es una de las novedades recién salidas de la imprenta que se han visto estos días en el Salón del Cómic de Barcelona, aunque el proyecto comenzó a gestarse en febrero de 2014, explican los autores.

El libro discurre por la vida de este gigante de la literatura, -también en lo físico con su 1,95 de altura- nacido en Bruselas en 1914, creador experimental y uno de los pilares del boom de la literatura latinoamericana, que, curiosamente, también realizó sus pinitos en el cómic con Fantomas contra los vampiros multinacionales.

El escritor Jesús Marchamalo y el dibujante Marc Torices firman la obra

Fue la editorial Nórdica la que contactó directamente con Marchamalo (comisario de dos exposiciones sobre el escritor argentino y autor de Cortázar y los libros) para plantearle la posibilidad de una biografía ilustrada del autor de Bestiario, en la que ha sido su primera incursión en el género. "No soy un experto, pero me interesa mucho la novela gráfica, no debe considerarse como literatura menor, y sólo por su función como puerta a la lectura, el valor del cómic es incalculable", afirma el escritor, autor de La tienda de las palabras y Las bibliotecas perdidas. Marchamalo dio un "sí incondicional" al proyecto "porque Cortázar es el escritor fetiche para una generación, por su compromiso político, por su vida en París, por su leyenda. He intentado ser objetivo, algo difícil cuando hablas de alguien a quien admiras".

Los dibujos de Torices parecen evolucionar junto al personaje, y al igual que lo hizo el arte del siglo XX, desde el expresionismo, con toques surrealistas o del cartel revolucionario.