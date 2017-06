"La gran crítica podría ser, y la veo justa, que el programa ha sido algo irrelevante"

Manuel García Iborra afrontó el difícil reto de dirigir la 47 Feria del Libro de Málaga cuando estaba en una situación verdaderamente complicada. El pasado domingo se cerró la cita con las letras, que también este año estrenó sede, la plaza de la Merced, y minutos antes de volver a su Almería natal reflexionaba sobre lo que ha sido y lo que hay que mejorar.

-¿Qué balance hace de esta Feria del Libro, la primera bajo su dirección?

-La experiencia es positiva. La mejor manera de valorar cómo ha sido es preguntando a los que han participado con casetas, y ellos están contentísimos, desde firmas como la de la UMA, cuyo objetivo no tiene por qué ser la venta, a los propios libreros. Hablo, por ejemplo, de librerías Prometeo y Proteo. Hay mucha alegría con el balance final, eso no quita que no haya que hacer una visión global dura.

-¿Se ha vendido más?

-Es relativo. Hay gente que ha bajado de manera importante, otros que han subido en torno a un 10%. Con los datos no me gusta jugar y creo que ni siquiera Madrid tiene cifras precisas, es decir, que siempre son observaciones sobre comentarios que te hacen los propios participantes. Yo creo que la media puede ser que o hemos igualado o subido un poquito, un 5% aproximadamente.

-¿Con qué problemas han tenido que enfrentarse?

-Sobre todo surgieron al inicio por el contexto de trabajo que hemos tenido. La feria era tan complicada que la directora dimitió en enero, el equipo de trabajo tuvo que cambiar en esa fecha, hasta marzo no supimos si se podía contar con la que había sido sede de los tres últimos años, vimos que había que cambiar de ubicación y todo eso retrasó los trabajos. No queríamos comenzar a trabajar si no teníamos asegurada la sede, por imagen e, incluso, por seguridad de que hubiera a haber feria. No había una seguridad completa de que pudiera haber feria.

-¿Ha beneficiado a esta cita la nueva sede?

-Pienso que sí, creo que hay que hacer una valoración positiva de la sede a pesar de todo lo que ha tenido en contra, un contexto malo de trabajo, que era el primer año y había que pagar la novatada y otro elemento básico, que a priori creemos que las fechas han sido malísimas.

-Por primera vez se ha retrasado a junio...

-Le decía a los libreros que dentro de la negatividad es interesante que ciertas complicaciones nos hayan llevado a hacer un experimento, a ver qué pasaba en junio, cuando siempre se había celebrado en mayo. Pero bueno, todos coincidimos en que el calor ha sido horrible y lo normal es que el año que viene la hagamos en torno al puente de primeros de mayo.

-¿Qué hace falta para que se sumen más libreros a esta feria, más incentivos, más ayuda institucional?

-He sido librero durante 15 años con una librería de dos o un trabajador y sé perfectamente la problemática que hay. También hay una cosa, librerías como tal, en la ciudad puede haber de seis a ocho, que también el número es muy pequeño. Quizás la aspiración es que en la próxima edición haya al menos media docena de librerías. Pienso que es prioritario que esté el máximo de librerías posibles pero también es verdad que ya lo he intentado este año. Mi primer esfuerzo ha sido y será sumar el máximo de libreros posible. Pero no es sencillo.

-¿Es demasiado caro tener una caseta?

-Yo no le doy tanta importancia al precio de las casetas por una razón, porque creo que sólo son caras si no estamos recogiendo dinero al final. Este año, por ejemplo, se ha estrenado Pérgamo y ha salido contentísima. Para convencer a los demás libreros pondré ese ejemplo. Pero está claro que no es fácil para las librerías con un solo trabajador, además de tener que recibir mucho material, darlo de alta en tu stock... La verdad es que es muy complicado pero creo que es una de las grandes responsabilidades de la organización de la feria contar con el máximo número de libreros posible.

-¿Qué ha pasado con la programación?

-La gran crítica de este año podría ser, y es justa, que el programa ha sido algo irrelevante. La verdad es que el contexto ha sido tan malo que ha sido solo el que ha podido ser. Desde la organización no hemos podido hacer ni un solo esfuerzo para diseñar un acto, algo que me duele cuando mi gran fuerte es diseñar programaciones, es lo que mejor se me da. Este año no ha podido ser y es mejor no darle más vueltas.

-¿Y hacia dónde tiene que ir?

-Es verdad que Málaga tiene ya grandes proyectos literarios durante todo el año. Da igual a quien te traigas, ya ha venido a Málaga. Lo que hay que hacer es una programación muy inteligente para atraer al público que queremos sin caer en un populismo sencillo y en lo que sea posible llamar la atención sin olvidar que el mundo del libro se caracteriza por una llamada al prestigio que a mi como diseñador me encanta. Es bastante complicado pero también me resulta lo más excitante porque es lo que más me gusta.

-Pero para eso habría que aumentar el presupuesto...

-Este año ha sido el mínimo, si bajamos de ese presupuesto la feria desaparece. El presupuesto se ordena a través de tres fuentes de alimentación, la institucional, la recaudación a través de las casetas, cuantas más haya más recaudaremos, y una tercera, que es la más complicada y necesita de un equipo más organizado y profesional, que es la iniciativa privada. Desde esta misma semana tenemos que empezar ya a trabajar con las instituciones para que confíen en nosotros a través de la presentación de un proyecto atractivo, también hay que aumentar el número de casetas porque hay una evaluación general a través del número de casetas, yo no pienso igual pero que si eso es una realidad es mejor trabajarla.

-¿Ya están trabajando en la siguiente edición?

-Sí ya estamos trabajando en la siguiente. Desde dentro te pueden decir que en condiciones espantosas he llegado para salvar la feria este año, pero mi ilusión es hacer la feria de 2018. En esta lo he pasado muy mal, mi ilusión es hacer una buena feria el año que viene y creo que es posible.