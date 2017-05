La cultura enciende su noche

Visto desde fuera, como un observador sin ánimo de participar, resulta fascinante comprobar que la Noche en Blanco parece llevarse en el ADN del malagueño de hoy. Sus ingredientes básicos, la calle y el aire libre, las actividades gratuitas, el "ambientazo" y, sobre todo, la cultura al alcance de todos es un reclamo que pesa mucho más que las aglomeraciones, las colas o la limitación de acceso en algunos espacios. La gente, en su mayoría residentes, autóctonos, volvió ayer a participar de forma masiva en las más de 200 actividades programadas por el Ayuntamiento de Málaga y las instituciones y entidades sumadas al proyecto. En cualquier espacio del centro, y más aún cuando el sol comenzó a caer, la reunión fue multitudinaria. Niños, familias enteras, madres, suegros, cuñados, grupos de amigos -algunos se lo tomaron al pie de la letra y vistieron prendas blancas- hacían cola para entrar a museos que todos los días del año están a su disposición. Pero, indiscutiblemente, en la Noche en Blanco la cultura se disfruta en comunión y eso la hace tan especial que pocos quieren perdérsela.

Todo comenzó cuando minutos después de las siete de la tarde, el violinista Jesús Reina entró en la capilla del Palacio Episcopal para que las notas de su Sueño Bohemio sirvieran de aperitivo a las siete horas que quedaban por delante. Más de un centenar de personas, el aforo prácticamente completo, poblaban la sala en absoluto silencio mientras el músico arrancaba preciosas melodías de su instrumento. Tras la primera pieza, saludó al público y explicó que iba a ofrecer un pequeño concierto con grandes dosis de improvisación que serviría de preámbulo al festival Málaga Clásica que se celebra del 31 de mayo al 4 de junio. A esa misma hora, en la plaza del Obispo, la Fundación Musical de Málaga subía al escenario a los Jóvenes Músicos de Ensueño y, en el extremo opuesto, el rock comenzaba a sonar de la mano de Ciudadano Fo en el recinto Eduardo Ocón, en el Parque.

Cuando aún faltaban horas para que se hiciera la noche, la maquinaria comenzó a funcionar y resultaron los momentos más provechosos de las jornadas, con pocas colas, con espacio suficiente para caminar, para participar, para detenerse y observar. Pasadas las 19:30 en el Museo Thyssen ya había que esperar un poco para entrar. Casi a la plaza de los Mártires llegaba la fila, aunque era fluida y, por tanto, se podía llevar con buen ánimo. Alejandra esperaba con su grupo, tres adultos y cinco niños de entre 9 y 2 años. "Venimos todos los años, nos encanta el ambiente, hay más niños, más actividades y las colas son más amenas", decía. Alberto nunca había estado en la pinacoteca que atesora la colección de la baronesa y quería entrar. "Ellos quieren verlo todo y nosotros, lo que nos de tiempo", comentaba Alejandra.

Dentro del Thyssen se organizaron actividades para niños dentro del programa Nochecita en blanco, una de las novedades de este año. Carmen, de 11 años, participaba en una de ellas. "Me gusta mucho venir a la Noche en Blanco", confesaba la niña y su madre aseguraba que desde hace seis o siete años no se la han perdido. "No nos importan las colas, la verdad, a ella le encanta y pretende estar hasta el final", comentó. El Pompidou, el Museo del Vino y una actividad en el Parque sobre Shakespeare eran los programas de la velada para esta familia. En otra sala, Musiluz ponía en marcha el Duermevela. El profesor Salvador Cantos y seis alumnos del curso de life intentaban crear la banda sonora de un sueño. Bases rítmicas, efectos sonoros, distorsionadores de voz y melodías utilizaban para esculpir desde pesadillas a sueños desolados o alegres.

Los niños tuvieron diversas actividades pensadas en exclusiva para ellos en la calle Tomás Heredia, en el Soho. Hicieron un árbol de los sueños en el que colocaron sus deseos o sus inquietudes. "Sueño fuerte y sin miedo", escribió una pequeña. "Que me toque la lotería y mi familia sea súper feliz", pedía una tarjeta o "quiero conocer a los jugadores del Real Madrid", reclamaba otra. Justo al lado, un revuelto de cabezas inquietas se agachaban enfrascadas en la pintura de una cama. Sábanas, cojines y edredón eran decorados con rotuladores de colores. Elena pintó un nazareno porque, según afirmó, le gusta mucho la Semana Santa. "El año pasado probamos y le gustó mucho la experiencia", señaló Nuria, su madre. Buscaron actividades para niños para empezar pero también querían visitar alguna exposición. "Venimos a ver lo que nos vamos encontrando, estamos informados por la aplicación", explicaron los padres de Elena. Y es que la app Personal Dreamer puesta en marcha por Ingenia fue una guía más que oportuna para muchos.

Poco antes de las 21:00 el Centre Pompidou no tenía cola a la entrada. Eso sí, se hacía en el interior para pasar el control de seguridad. "Vienen mucho preguntando por la exposición de Starck, la gente sabe que la hemos inaugurado hace poco y quieren verla", explicaba una trabajadora del centro. Las familias con pequeños se interesaban también por el taller Vaya Circo, de Calder. Dentro, el público bullía en las salas y fuera, en la entrada al edificio, la instalación Moleculair aún esperaba la ausencia de luz para iluminarse.

En la plaza de la marina el globo aerostático con la imagen creada para la décima edición del evento, el búho y la luna llena, se elevaba con la caída de la tarde. Ya a esas horas, comenzaban las largas esperas para poder acceder al Rectorado, al Museo de Málaga, al Museo Revello de Toro o a cualquier otro. En el Teatro Romano los visitantes accedían a su escena y se sentaban en el graderío escuchando las canciones del coro Hoy es Tiempo. Y junto a la entrada de la Alcazaba, una guía con un cartel de Magna Cofrade esperaba a reunir su grupo.

"La próxima salida será a las 22:00, iremos a la casa hermandad de Viñeros, a la Agrupación de Cofradías en San Julián y a la Iglesia de San Juan, que con motivo de la Noche en Blanco apagan la iluminación eléctrica y realizan un encendido exclusivo de velas", comentaba la guía de Magna Cofrade. Luego, explicaría el patrimonio cofrade y eclesiástico de la ciudad, "joyas que tenemos en Málaga y que son bastante desconocidas". José Luis, que se apuntó a la ruta, criticó que anoche hubiese museos y salas "en los que se tenía que entrar con pase" previamente adquirido y que se agotaron "en nada". "No ves colas en los sitios porque hay que tener tíquets para entrar, me parece muy mal que se haga así en esta noche, hay gente que no puede o no sabe que hay que reservar la visita con antelación y quien no esté informado se queda sin poder disfrutar", se quejó.

La queja de José Luis sería compartida por muchos anoche. Pero, a pesar de quedarse sin entrar en algún lugar planeado, la alegría y el disfrute fueron la tónica dominante y la vibración de la fiesta de la cultura llegó a la tercera planta de la calle Larios. Allí abajo la noche se había encendido hacía tiempo y el observador cerraba su crónica justo cuando los alumnos del IES Salvador Rueda interpretaban su Celestina en el colegio Prácticas Nº 1. Aún quedaban sueños por vivir antes de ir a la cama.