La desvergüenza nacional

La ficha 'Thi Mai, rumbo a Vietnam l' Comedia dramática, España, 2018, 98 min. Dirección:Patricia Ferreira. Guión: Marta Sánchez. Fotografía: Sergi Gallardo. Música: Fernando Velázquez. Intérpretes: Carmen Machi, Adriana Ozores, Aitana Sánchez-Gijón, Dani Rovira, Pedro Casablanc, Eric Nguyen. Cines: Málaga Nostrum, Vialia, Rosaleda, Plaza Mayor, Alfil, Miramar, Rincón de la Victoria, El Ingenio.

No consigo dar con el presupuesto total de esta película por más que busco en el ICAA o en diversas páginas de internet, pero estoy seguro de que no ha debido de ser barata: elenco de lujo de la comedia popular española (Machi, Rovira, Ozores, Sánchez-Gijón, Casablanc, todos en su peor versión) y rodaje nada menos que en Vietnam. O sea, un producto pensado para dar el pelotazo y si te he visto no me acuerdo. Se echaba en falta empero que Atresmedia, una de sus participantes, no hubiera hecho el habitual ruido mediático promocional. Y se explica en parte porque resulta difícil vender sin bochorno una película tan lamentable y defectuosa como que dirige Patricia Ferreira (Sé quién eres, El alquimista impaciente).

Hay que echarle mucho valor y no menos rostro a una historia con chiste al minuto uno, muerte al minuto dos, duelo exprés, viaje de adopción internacional y (falso) empoderamiento femenino embutida en las claves de un sainete turístico de liberación y buenas intenciones que provoca un bochorno in crescendo proporcional a sus vanos intentos de hacer comedia de enredo, con chistecillos de brocha gorda homófobos y racistas y aventurillas de madurez a partir de unos materiales y situaciones altamente inverosímiles y rancios que la promoción ha intentado camuflar con el socorrido adjetivo de "surrealistas".

Ni surrealismo ni niños muertos: Thai Mai es una carísima y aburrida tomadura de pelo a costa de temas serios (no sé de qué se reirán aquí aquellos padres que hayan perdido a un hijo o pasado por un proceso de la adopción internacional) que carece de la más mínima dinámica cómica e invita a pensar si la subvención que ha recibido no debería devolverse euro a euro a un fondo de ayuda a los damnificados del cine español.