El director Fernando Pérez pasea con valentía por la Cuba más actual y cotidiana

Diego se muere de sida. Postrado en una cama, en su humilde piso del centro de la capital cubana recuerda, con nostalgia en algunos casos y con rabia en otros, un pasado marcado por el disfrute, pero también por la represión de la sociedad más homófoba. Miguel es la poca familia que tiene, un amigo que lo cuida y que intenta aprender inglés para vivir el sueño americano que se le quedó truncado a las mismas puertas por no saber nadar. Entre pastillas, lavaplatos, horarios establecidos y baños sin agua corriente van pasando los días del moribundo agarrado a la vida y del que camina como si ya estuviese muerto. Y en ese paseo de Últimos días en La Habana se muestra de forma valiente y tierna la cotidianidad de esa gran ciudad, con toda su dureza y, a la vez, su son. Gente que camina, que busca, que lucha.

"Esta película muestra nuestra Habana, la de hoy en día, se ve lo que está pasando", explicó ayer el actor Jorge Martínez, protagonista de la cinta dirigida por Fernando Pérez y que acudió a la presentación acompañado del productor José María Morales. "Mi personaje es el más optimista, el que intenta dejar algo bien hecho en la vida a pesar de que se está muriendo, y habla de valores universales como la amistad", comentó, orgulloso de haber participado en una película de Fernando Pérez. "Él es el director más querido y buscado por los actores cubanos", apuntó. Los vecinos del bloque de Diego, "que está a dos cuadras de La Habana vieja, la turística", como señaló el actor, "conviven sin miedo, sin tapujos pero con todas las dificultades", consideró Martínez que señaló la ausencia de figuración y reivindicó la veracidad de lo que se narra delante de la cámara.

La desesperanza que se cuela en algunas escenas se torna en optimismo en otras. "Son muchas las interpretaciones que se le pueden dar a la película y eso es lo bonito", subrayó Jorge Martínez, que también habló de fronteras, muros y bloqueos. "Llevamos 50 años de bloqueo y ahí estamos, sobreviviendo", dijo el actor que tuvo que adelgazar 12 kilos para meterse en la piel de su personaje. "Soy un superviviente de cáncer de pulmón, solo tengo uno y hacer ejercicio de noche y llevar esa dieta me costó mucho", apuntó.

La película llega a Málaga avalada por la buena acogida en el Festival de La Habana, en la Berlinale, en Miami y Guadalajara (México). "Me alegra que tanto los que viven en Cuba como los que lo hacen en Miami han asumido la película como suya y eso nos une mucho a todos como cubanos", resaltó el actor. El productor José María Morales apuntó ayer que cuando leyó el guión pensó que se trataba "de un Fresa y Chocolate 2, ya pensaba en Cruz y en Perugorría, pero Fernando tenía clarísimo que tenía que encontrar a sus propios personajes y ahora me alegro mucho de que no me hiciese caso".