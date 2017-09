"Este disco es el cierre de una etapa, el duelo y la ilusión de un soñador"

Con un amplio bagaje artístico y tras pasar por varias colaboraciones desde los años 90, el malagueño Pablo Tejada se ha lanzado a ofrecer al público su primer álbum de estudio La Edad Perfecta, que presentará el 6 de octubre en la Sala Velvet. El compositor colaboró con formaciones como Requien y Magnun, además de formar parte de varios trabajos de la banda de trip hop Lost Balance y de ser telonero de Mario Díaz, ex cantante de los Aslandticos. Pablo Tejada es descendiente de una tercera generación de artistas y hermano del reciente ganador de La Lámpara Minera, el cantaor Alfredo Tejada.

-Su primer álbum de estudio se llama La Edad Perfecta¿Es esto una referencia a que está en el momento preciso para hacer más música?

-Cierto, es el momento preciso. La música me ha salvado de un final dramático, siempre he amado la música, pero llego un momento de mi vida, en el que tuve que decidir si seguir llevando la vida que llevaba, o estaba a tiempo de cambiarla. Trabajaba en una multinacional alemana desde hace catorce años, buen sueldo, coche de empresa, vacaciones de dos meses, lo que se dice el sueño de cualquiera, pero: mi alma estaba vacía. A mis cuarenta años decidí abandonar esa vida y empezar de cero. Empecé a retomar contactos de amigos, que me facilitaron estar cerca de la música, pero en un plano que no conocía. Repartiendo flyer en los festivales, pegando carteles de grupos que no conocía de taquillero y de road manager. Mientras en mis ratos libres recuperaba canciones, y componía otras con mi sueño siempre presente, "grabar mi disco" de eso el nombre La Edad Perfecta recuperando el aquí y el ahora.

-¿Qué nos vamos a encontrar en este disco?

-En este disco tenéis un Pablo Tejada puro, con diez cortes diferentes y relacionados con una etapa de mi vida en la que todo lo aprendido tenía que ser transformado. El cierre de una etapa, la aceptación, el duelo y la ilusión de un soñador. Desde una interpretación de las relaciones de pareja actual, hasta el homenaje más profundo a mi madre fallecida cuando yo tenía recién cumplidos 20 años.

-¿Cuánto tiempo le ha llevado realizar este proyecto?

-El proyecto de grabación nueve meses, en los cuales he vivido diferentes etapas, cualquier canción que compongo está basada en un esqueleto compuesto de guitarra y voz, sobre eso voy trabajando y versionando mis propias canciones, hasta que me quedo satisfecho con una versión y esa es la que grabo.

-Ha contado con varias colaboraciones. ¿Cómo ha sido la experiencia?

-Muy gratificante en todos los sentidos. No he necesitado convencer a nadie, solo pedirlo. Esos músicos aman la música y creyeron en mis canciones y se pusieron a trabajar, me ayudaron e impulsaron en este disco, canción a canción.

-¿Qué expectativas tiene con este disco?

-La más importante ya la he conseguido, sigo vivo y he aprendido a elegir ser feliz , cambie de vida y decidí iniciar este proyecto y ya es una realidad, por lo cual las expectativas quizás son disfrutar de todo lo que tenga que ofrecerme.

-Sus canciones rozan géneros como el swing e incluso el reggae, ¿busca algún estilo propio o le gusta experimentar?

-Bueno, soy bastante raro en eso. Las canciones me nacen de una determinada forma y no me parece buena idea agarrarme a un estilo, partiendo de la base que soy autodidacta. En realidad, después de formar parte en tres bandas de variados estilos, desde el pop electrónico hasta el trip hop, creo que las canciones son un sentimiento con identidad propia, más que un estilo. Dejaremos que sean otros los que determinen el estilo, pero lo cierto es que sí, me encanta experimentar.

-¿Cómo ha recibido el público su primer single, Déjame, grabado con Amparo Sánchez?

-En principio está siendo todo un éxito. La verdad que contar con Amparo Sanchez en este disco ha sido un regalo del cielo, yo la canción la tenía clara y creo que alguna vez soñé que la cantaba con ella. Le mandé la canción, la escuchó y tuvo a bien no solo cantarla, sino producirla ella misma. Está siendo un regalo, y eso que no es una de mis canciones preferidas del disco, pero la amo igual que a las otras nueve.

-En breves comienzan las presentaciones de La Edad Perfecta, ¿está nervioso? Además de las presentaciones, ¿tiene más trabajo?

-Pues sí. Comienzan las presentaciones, y claro que estoy nervioso, pero más que por gustar o convencer por ofrecer un trabajo. Lo que hago te puede gustar o no, pero si me regalas una hora de tu tiempo como espectador espero que te vayas valorando el trabajo, la pasión y el esfuerzo. Sí tengo más trabajo, la autoedición es lo que tiene, oficina, redes, salas, ensayos, viajes y, cómo no, ya estoy pensando en el siguiente disco.