Ni dragones, ni princesas, ni magos: los bebés protagonizan la nueva obra de Índigo Teatro

Hemos observado en multitud de obras infantiles a intérpretes convertidos en dragones, princesas, animales, magos... El número de papeles es inmenso, al igual que la imaginación de un niño. Pero ¿se imaginan a los actores interpretando a bebés? La compañía malagueña Índigo Teatro lo hará mañana cuando estrene a las 18:30 en el Teatro Cánovas su nuevo espectáculo dirigido a niños menores de cuatro años. El viaje de Tam Tam y Yiya cuenta el transcurso de un día en la vida de dos niños pequeños, que comparten juegos y aventuras en un mundo mágico. "Nos hemos inspirado sobre todo en series como Peppa Pig, donde la figura del adulto/narrador se representa con una voz en off, porque claro ellos atienden, pero a veces ni te miran. Y también en El jardín de los sueños -una serie ideada por los creadores de los Teletubbies-", detalla Celia Almohalla, la fundadora de la joven compañía teatral.

Esta pieza tiene como objetivo, en palabras de Almohalla, "estimular los sentidos e inteligencia de los niños de esa edad". Para ello, Almohalla se sirve de una escenografía "artesanal, a la antigua", recalca. No habrá pantallas de televisión, ni tablets, ni móviles, ni nada relacionado con las nuevas tecnologías. La actriz no es una tecnófoba, pero se ha criado educándose con series como Barrio Sésamo. Durante el montaje, los bajitos espectadores aprenderán "desde el juego" conceptos como la noche y el día; o los diferentes tipos de animales y plantas. "Incluso habrá un momento donde se enfrenten a uno de sus miedos, los ruidos derivados de una tormenta. Les enseñaremos que no hay nada de lo que temer", manifiesta la bailarina. Algunos chiquillos vivirá algo así como "el despertar de sus sentidos", desvela la compañera de escenario de Almohalla, la actriz Úrsula Ruiz.