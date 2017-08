Las dueñas del enchufe

Si algo quedó suficientemente claro en la historia de la música del siglo XX, especialmente en las áreas donde más se confunden los criterios cultos y populares, es que a la vertebración rítmica y armónica del sonido le sienta de maravilla el transformismo proteico: todo lo que aparentemente es de una manera aspira en realidad a ser de la contraria. Bajo la inspiración de Silvia Grijalba, la Casa Gerald Brenan puso en marcha poco después de su propia inauguración el ciclo Electrocutados, una mirada a la música contemporánea en clave cercana y compartida. Paradójicamente, las dos primeras ediciones se desarrollaron a partir de criterios principalmente acústicos, un matiz altamente revelador en su momento. Para la próxima edición, sin embargo, la electrónica será la gran protagonista, así que habrá que tener los enchufes preparados. Además, el cartel anunciado ayer reúne a cuatro mujeres como artistas invitadas del encuentro, que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre a las 19:00 en la misma Casa Gerald Brenan (C/ Torremolinos, en Churriana) renombrado ad hoc como Electrocutadas, con una nómina de altura: Danielle de Picciotto, Gudrun Gut, Sonae y Barbara Morgenstern, pioneras de la electrónica en la escena underground berlinesa y vinculadas al sello Monika Enterprise, presentarán un concierto compartido e interactivo en el que revelarán al público congregado las claves esenciales de su labor creadora. La propuesta permitirá así conocer el pulso presente de una corriente que abarca mucho más del oficio de dj hasta adentrarse en los entresijos de la producción y composición musical a la vanguardia europea del siglo.

La artista estadounidense afincada en Berlín Danielle de Picciotto ya estuvo en Málaga el año pasado para participar junto a su aliado Alexander Hacke (miembro de Einsturzende Neubauten) en el festival de spoken wordPalabras Torcidas, que se celebró en el Centro Pompidou también bajo la dirección de Silvia Grijalba; además, la fundadora de bandas como Crime and the City Solution participó en la grabación del segundo volumen del proyecto discográfico Canciones para Brenan, por lo que su comparecencia en Churriana representa un nuevo paso en su particular idilio. Gudrun Gut, por su parte, formó también parte de la pandilla fundadora que alumbró a Einsturzende Neubauten ya a finales de los 70 en Berlín. Desde entonces ha consolidado su influencia en el paisaje underground de la ciudad, entre el tecno y el afterpunk, bien en solitario o desde otros grupos como Malaria! Heredera de ambas y exponente de la generación posterior de artistas de la música electrónica, Sonae, nacida en Colonia pero vinculada también a la escena berlinesa, ganó especial notoriedad hace un par de años con su álbum de debut, Far away is right around the corner, y ha ampliado su agenda internacional desde las postrimerías más innovadoras del ambient. Barbara Morgenstern, por último, ejerce su función agitadora en Berlín desde los 90 a través del spoken word, la improvisación, la dirección de coros y, claro, la electrónica, ya sea en solitario o de la mano de colectivos bien reconocidos como The Mountain Goats.

La comparecencia de las cuatro artistas quedará enmarcada en el vigésimo aniversario de Monika Enterprise, la compañía que desde su fundación ha contribuido de manera inestimable a conferir visibilidad a los genios de la electrónica berlinesa mucho más allá de los márgenes del underground. Tal y como señalan desde la Casa Gerald Brenan respecto al encuentro del próximo día 8, "el espacio para el desarrollo artístico o el feminismo son algunos de los temas que se tratarán en las charlas con las artistas, pero también habrá hits y diversión en el concierto posterior, donde cada una hará una actuación y acabarán con otra conjunta: entretenimiento con significado es el lema por el que ellas apuestan". Seguramente, nunca semejante fórmula resultó tan necesaria.