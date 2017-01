La elección de no mirar a otro lado

Cada día pasan ante nuestros ojos decenas de historias, algunas que nos tocan de cerca, que ocurren en esta ciudad; otras que simplemente pasan desapercibidas en cuanto pinchamos en otro enlace o vuelve a salir el sol al día siguiente. El pintor de batallas, la primera adaptación escénica de una novela de Arturo Pérez-Reverte, trató ayer en un Teatro Cervantes poco lleno de hacernos pensar sobre la imposibilidad que tiene el hombre de mantenerse como un mero espectador ante un hecho deleznable, éticamente discutible.

Ante una sobria escenografía, apenas unos muebles y un mural vivo con motivos bélicos presente durante toda la obra dirigida por Antonio Álamo, se presentaron los actores Jordi Rebellón y Alberto Jiménez. Rebellón como un famoso reportero de guerra ya retirado -¿les suena, no?-, fotógrafo; y Jiménez en el papel de un superviviente de la guerra de los Balcanes, en la que fue retratado por el propio corresponsal.

"Con esa fotografía ganó mucho dinero [...] Los fotógrafos suelen colgar sus fotografías a no ser que se avergüencen [...] ¿Sabe quién soy yo? Soy el rostro de la derrota. Me vio, me fotografió y siguió su camino. [...] Se hizo famoso a nuestra costa". Es así como Ivo Markovic -Jiménez- inició junto a Faulques un particular diálogo sobre las heridas morales que la guerra deja en el ser humano, la experiencia y su recuerdo; el silenciado dolor de las víctimas y sus impasibles testigos; y el amor y su pérdida.

Durante más de una hora, El pintor de batallas le lanzó al espectador una serie de preguntas interesantes, pero falló cuando sacrificó todo, incluso la emoción, en favor de la historia. Es al final, cuando el thriller estaba punto de detonar, cuando más se disfrutó de las actuaciones de los intérpretes. Sobre todo cuando el duelo entre los dos acabó por hacernos entender que no son tan diferentes el uno del otro y acabamos preguntándonos si de verdad es posible serles indiferentes a la inhumanas historias que se cuentan cada día. Tú eliges no mirar a otro lado.