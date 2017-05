El Terral halla sus raíces

El Terral se vuelve a encontrar con sus raíces y este año pretende tener sello de singularidad frente a la maraña de eventos, festivales al aire libre y conciertos que pueblan el verano de la Costa del Sol. En formato más íntimo, con la calidez que ofrece un espacio como el del Teatro Cervantes, la "música de la emoción, la del espíritu" ha encontrado su sitio, el que "apuesta por las inmensas minorías", como explicó ayer Juan Antonio Vigar, gerente del espacio municipal. El evento contará con grandes nombres como el inglés James Rhodes, el malí Salif Keita, el argelino Rachid Taha y la portuguesa Dulce Pontes. Vicente Amigo será el encargado de abrir la cita el 29 de junio y Franco Battiato, con el inicio de su gira española en la Plaza de Toros de la Malagueta, se convertirá en el concierto más multitudinario de los ocho programados. Las entradas están ya a la venta.

"El Terral se aquieta en el Cervantes, se hace más maduro en intención y más moderado en sus propuestas", comentó ayer el gerente del teatro. Y subrayó que después de reflexionar mucho sobre lo que hay en el panorama malagueño y sobre la dirección que este festival quiere tomar, "se apuesta por diferenciarse, por establecer una identidad propia que aúna raíz con modernidad, tradición con vanguardia", agregó. "Será un Terral que sople con fuerza desde la armonía y la quietud", concluyó Juan Antonio Vigar. La concejala de Cultura, Gemma del Corral afirmó que se trata de un festival "culturalmente ambicioso, internacional y que pretende devolvernos a la raíz sin perder de vista la calidad".

La barcelonesa Mayte Martín presentará su trabajo discográfico más reciente, 'Tempo rubato'

Habrá espectáculos para muchos gustos. La música cerebral y exploradora del autor y vocalista de Voglio vederti danzare llegará a Málaga para desgranar, casi dos décadas después de su última visita, su inigualable cancionero flanqueado por sus pianistas y por el Nuovo Quartetto Italiano. Antes, se abrirá boca con la actuación del cantautor Juri Camisasca. Éste será el único concierto que se realice fuera del Teatro Cervantes. Gracias a la colaboración con la Diputación Provincial, como subrayó ayer Del Corral, se brinda la Plaza de Toros para que el 13 de julio se acoja este gran reencuentro con Battiato en un coso que puede albergar hasta 10.000 personas. "Ha sido difícil conseguir esta cita, es un honor que empiece su gira en Málaga", comentó ayer Miguel Gallego, programador del Cervantes.

Los temas del siciliano coinciden en Terral 2017 con propuestas más energéticas y raciales, como la de Rachid Taha y su electrizante conexión entre raï y rock. El de Orán crecido en Lyon y asentado en París combinará los guitarrazos con electrónica down tempo y efluvios árabes. Y de ahí a la singular clásica de Rhodes, que toca en Málaga por primera vez y traerá "un espectáculo muy peculiar basado en la interacción con el público", como explicó Gallego, y al inconformista rock bereber de Taha. Junto a ellos, este festival veraniego apelará a la música más enraizada y espiritual con un personaje clave en la renovación del fado, Dulce Pontes, que estará acompañada en el Teatro Cervantes por el guitarrista esteponero Daniel Casares. También, con una figura fundamental de la música africana, Salif Keita. El intérprete albino de Mali tocará y cantará junto a cuatro músicos y dos vocalistas en un espectáculo intimista que resumirá su carrera. "Es la voz de oro de África, llevábamos años detrás de este artista", manifestó el programador del Teatro Cervantes.

Precisamente, la vertiente más innovadora del flamenco abrirá el Terral representada por dos de las figuras del género, el guitarrista Vicente Amigo y la cantaora Mayte Martín. El cordobés acude con su incursión en la jondura más ancestral, con un Memoria de los sentidos que incluye seguiriyas y tientos, y la barcelonesa mostrará al día siguiente, el 30 de junio, su faceta emocional con la mezcla de sonidos flamencos y clásicos de Tempo rubato. Martín estará acompañada de un cuarteto de cuerda clásico en este recorrido amoroso forjado a golpe de vivencia.

El 1 de julio será el turno de la polifacética Dulce Pontes, que regresa para presentar su nuevo trabajo, Peregrinaçao, el primer álbum tras seis años de silencio discográfico. Se trata de un doble CD con 26 temas de distintos géneros que no olvidan el fado y que se sumergen desde el folclore popular luso a composiciones inéditas. Se trata de un itinerario íntimo y profundo que discurre en la búsqueda de emociones.

El 3 de julio Salif Keita conjugará rock, funk y jazz con los más profundos ritmos griot de África occidental sobre las tablas del principal escenario de la ciudad. Será un concierto acústico que recogerá los clásicos de su extenso repertorio. Del mismo continente llegará el viernes 7 de julio el argelino Rachid Taha, que presenta su trabajo más reciente, Zoom, en el que caben tributos a Elvis Presley y Oum Kalsoum.

Las melodías y timbres celtas de Capercaillie redondearán la llamada a los sentidos de este Terral 2017. La banda escocesa fundada en los 80 por Donald Shaw y la vocalista Karen Matheson presenta en Málaga el 9 de julio At the heart of it all, un álbum que aunque editado en 2014 no se había podido escuchar en directo en la ciudad. Una celebración de tres décadas de trayectoria dedicadas a recuperar la herencia sonora celta.

El festival concluirá el 7 de agosto con el particular James Rhodes. El londinense, que trabajó en un Burger King y como hombre de negocios en la City, que escribe columnas en The Guardian y actúa en escenarios como el Sònar, ofrecerá una personal puesta en escena, caracterizada por la interacción con el público y el intercambio de emociones y opiniones sobre la vida y la música.