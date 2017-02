Una escena para tomar partido

El argumento de que la huida de la carretera de Almería desde Málaga en la Guerra Civil, catástrofe de la que se cumplen estos días ochenta años, no tuvo resonancia en el ámbito internacional (una idea con la que a menudo se quiere excusar a Picasso de haber reparado en Guernica y no en su ciudad natal para denunciar la barbarie) tiene su refutación decisiva en Los fusiles de la señora Carrar, la obra del dramaturgo alemán Bertolt Brecht. El autor de Madre Coraje conoció los hechos en su exilio en Dinamarca, donde se refugió en 1933 después de que los nazis ordenaran quemar sus libros en Alemania (un exilio que, tras el apogeo de Hitler, se prolongó en Finlandia y EEUU, y que sólo llegó a su fin con el regreso de Brecht al Berlín de la RDA), y decidió escribir una pieza ambientada en la misma costa donde aconteció la tragedia con la intención de hacerla llegar a España para su representación en el frente a cargo de compañías afines a la República. Se trata de una obra breve y poco conocida, eclipsada por los títulos mayores de Brecht, pero que contiene todas las esencias del autor en sus hechuras, de manera directa y con la mayor urgencia dados los acontecimientos a los que quería responder. Los fusiles de la señora Carrar no ha tenido, de hecho, una representación profesional en España hasta ahora. Pero la compañía malagueña La Imprudente, que dirige Sebastián Sarmiento, ha decidido saldar la deuda. Su nuevo proyecto lleva el nombre inconfundible de Teresa Carrar.

Tal y como confirmó ayer Sarmiento a Málaga Hoy, La Imprudente, que representó el pasado jueves su adaptación de Las troyanas de Eurípides en el Festival de Teatro de Málaga (tras su puesta de largo el pasado verano en el Teatro Romano), trabaja ya para estrenar su montaje de Los fusiles de la señora Carrar el próximo octubre. Más aún, la intención es presentarla al público el día 16 del mismo mes, justo ochenta años después del primer estreno del texto de Brecht, que tuvo lugar en París (bajo la dirección de Slatan Dudow y con la actriz Helene Weigel, la compañera de Brecht, en el papel de Teresa Carrar) en aquel día de 1937 después de que el dramaturgo tuviese que descartar su representación en España. Sarmiento cuenta con el beneplácito de los herederos de Brecht para montar la pieza, pero el suyo no será un estreno al uso. El objetivo es alentar la memoria en un grado mayor.

La formación realizará varias funciones en otros tantos escenarios entre Málaga y Almería

Y es que La Imprudente tiene previsto celebrar una serie de representaciones en varios escenarios a lo largo del mismo trayecto que recorrieron quienes emprendieron la huida en febrero del 37, entre Málaga y Almería. "Queremos servir de soporte para que las distintas asociaciones relacionadas con la memoria histórica puedan organizar sus actividades alrededor del espectáculo. Nuestro deseo es, ni más ni menos, que se pueda contar lo que pasó, que no se recuerde aquella masacre únicamente en cada efeméride", explicó Sarmiento. De esta manera, el plan pasa por llevar Los fusiles de la señora Carrar a los municipios que entre Málaga y Almería fueron escenarios de la huida, como Vélez-Málaga, Motril o Adra.

Y la estrategia resulta bien oportuna. Brecht ambientó su obra en un pueblo de pescadores que bien podría ser cualquiera de éstos. La señora Carrar, una suerte de antiheroína brechtiana, insta a sus hijos a conservar la calma y esperar que todo pase; pero cuando uno de ellos muere acribillado a tiros, su determinación cambia radicalmente de sentido. "Brecht expone las consecuencias de no tomar partido. Teresa Carrar rehusó hacerlo y perdió a un hijo, y cabría preguntarnos a cuántos malagueños les sucedió exactamente eso en febrero de 1937", apunta el director de La Imprudente. "Nosotros queremos imitar a Brecht y convencer al público de que hay que tomar partido, y la mejor forma de hacerlo hoy día es hablando de aquel crimen, no sólo de las 5.000 personas que perdieron la vida en la huida, sino de las otras miles que murieron fusiladas en toda la provincia durante los años siguientes. Aspiramos a hacer de Los fusiles de la señora Carrar un instrumento para mantener vivos el recuerdo y el conocimiento". Ochenta años después, Brecht verá al fin cumplido su sueño.