El escritor Javier Moro afirma que siempre se ve "envuelto en polémicas"

Aunque asegura que está acostumbrado a las polémicas porque "siempre" se ve envuelto en alguna, el escritor Javier Moro sostiene que no ha sido "agradable" la última, surgida por la coincidencia del tema de su novela "Mi pecado", sobre la actriz Conchita Montenegro, con el libro de otra autora.

"Me han querido crucificar por eso", destacó ayer Javier Moro (Madrid, 1955) en una entrevista con Efe un día antes de la salida a venta su novela Mi pecado (Espasa), que obtuvo el Premio Primavera de Novela 2018 el pasado 23 de febrero.

Una novela en la que relata la historia de la actriz española Conchita Montenegro, quien en 1930, con apenas 19 años, desembarcó en el dorado Hollywood, donde triunfó y, además, cautivó a Leslie Howard, uno de los actores más célebres de la época, pero también un hombre casado que le doblaba la edad.

Y es que la vida de esta actriz, que a su regreso a España se casó con un diplomático, Ricardo Giménez-Arnau, y renunció a su carrera, es también el argumento de la primera novela de la periodista Carmen Ro, Mientras tú no estabas, que fue publicada por La Esfera de los Libros el pasado otoño.

Según explicó, Moro estaba finalizando su libro cuando salió el de Carmen Ro, ya que tenía que entregarlo en noviembre: "Ni lo he leído ni me ha servido ni lo he utilizado", recalcó el escritor, que aseguró que "no iba a leer en ese punto un libro sobre el mismo tema: no se hace por deontología del escritor; no lo lees porque, aunque no quieras, se te puede quedar una frase".

"Es lo que se llama contaminarse. No te puedes contaminar, es peligroso", indicó Moro, que insistió en que ha habido "una coincidencia realmente curiosa" y destacó que en otras muchas ocasiones se han escrito libros sobre el mismo tema.

A lo mejor, dijo, leerá el libro de Carmen Ro, pero se mostró convencido de que no aporta más de lo que su novela cuenta sobre la historia de la actriz. "No sé de dónde ha sacado su información" indicó el escritor.