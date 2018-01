El escritor Manuel Vilas presenta hoy en el CAL su nueva novela, 'Ordesa'

El Centro Andaluz de las Letras (C/ Álamos, 24) inaugura hoy nueva edición de su ciclo Letras Capitales con la presentación a las 19:30 de la nueva novela del escritor Manuel Vilas (Barbastro, 1962), Ordesa (Alfaguara), en un acto en el que participarán el propio autor y el periodista y escritor Guillermo Busutil. En declaraciones a Efe, Vilas considera que su generación lleva el sentimiento de culpa "de serie", algo que es "imposible de quitar" y que refleja en Ordesa, un libro sobre la memoria familiar en el que habla de la vida y la muerte de sus padres.

Con Ordesa, Manuel Vilas ha intentado explorar qué fue su pasado, una vida "plagada de silencios familiares, un mundo sin ninguna explicación" y que arranca con la muerte de su madre en 2014, casi diez años después de que falleciera su padre. A través de un narrador en primera persona, Vilas cuenta cómo a partir de la muerte de su madre, la "oscuridad" en la que estaba sumida su pasado se hizo "obsesiva" porque ya no podía preguntar a nadie qué había pasado. "En esa encrucijada de malentendidos, en vez de ir al psicoanalista, escribí un libro, que es más barato", bromea el escritor, que asegura que se trata de una novela confesional, con el pasado como fundamento narrativo, una novela de no ficción. "Uno de los componentes trágicos del libro es que mis padres no estaban en mi cabeza cuando vivían", afirma el escritor, que recuerda que no reconoció el amor que sentía por ellos hasta que desaparecieron: "Es uno de los grandes misterios de la vida y motivo de culpa".