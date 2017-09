El escritor estadounidense Paul Auster, entre los candidatos al premio Man Booker

Con su reciente y por el momento casi unánimamente alabada novela 4321, Paul Auster figura en los favoritos para hacerse con el prestigioso Premio Man Booker. También optan al galardón la estadounidense Emily Fridlund y la británica Fiona Mozley, candidatas por primera vez, mientras que Mohsin Hamid (británico-paquistaní) y Ali Smith (Reino Unido) que ya entraron en la lista final de seis en ediciones anteriores, según anunció ayer la organización del galardón británico, dotado con 50.000 libras. El fallo del premio se anunciará el próximo 17 de octubre en el transcurso de una ceremonia en Londres.

El Man Booker se concede cada año y premia la mejor novela escrita en inglés y publicada en el Reino Unido. El ganador de la anterior edición fue Paul Beatty, que gracias a su novela satírica The Sellout se convirtió en el primer autor estadounidense en recibir este reconocimiento. El certamen modificó sus reglas hace cuatro y pasó entonces a admitir a autores no procedan del Reino Unido, Irlanda o los países pertenecientes a la Commonwealth, siempre que escriban en inglés.

En esta edición, Auster es candidato por la citada 4321, mientras que su compatriota George Saunders, celebrado escritor de relatos que debuta ahora en la novela, aspira a ganar el premio con Lincoln in the Bardo. Fridlund debuta con History of Wolves (Weidenfeld & Nicolson). El británico-paquistaní Mohsin Hamid opta al premio con Exit West (Hamish Hamilton), mientras que Mozley y la también británica Ali Smith compiten con Elmet (JM Originals) y Autumn (Hamish Hamilton), respectivamente. Los candidatos compiten con "libros únicos y valientes" que atraviesan las "fronteras de las convenciones", destacó la presidenta del jurado, la baronesa Lola Young.