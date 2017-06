El eterno fertilizante

Desde 1978, la historiadora y comisaria de exposiciones Catherine Lampert, referencia imprescindible en el estudio del arte británico del último siglo, posa cada viernes durante dos horas para Frank Auerbach, quien, a sus 86 años, sigue entregado sin remisión a la pintura. Además, Lampert conoció personalmente a Francis Bacon y el resto de artistas integrados en lo que se vino a llamar Escuela de Londres, expresión que ella misma se niega a emplear a la vez que insiste en descartar cualquier noción de grupo o generación para estos creadores ("Sólo se hicieron una foto juntos y fue por encargo de una revista", apunta). De cualquier forma, Lampert visitó ayer el Museo Picasso para pronunciar una conferencia al hilo de la exposición Bacon, Freud y la Escuela de Londres en torno a los mecanismos de la representación de la realidad que siguieron los mismos Francis Bacon, Lucien Freud y Frank Auerbach, además de Leon Kossoff, Paula Rego, David Bomberg y demás artistas reunidos en la muestra. Antes, conversó con Málaga Hoy sobre las claves estéticas de tan influyentes maestros.

Recuerda Lampert que el mundo artístico del Londres de los años 60 "era muy pequeño, así que estos artistas se conocían, se reunían de vez en cuando y coincidían en ocasiones, sobre todo en inauguraciones de exposiciones. Pero no podemos identificar una determinada tendencia artística que pudiera servir de elemento de cohesión. La perspectiva es mucho más amplia que la de un mero grupo de artistas. Quien acuñó la expresión Escuela de Londres fue R. B. Kitaj, que era estadounidense y al llegar a Inglaterra se quedó fascinado con el trabajo de estos pintores; tanto, que organizó algunas exposiciones con sus obras y él mismo se integró como creador en la misma escuela. Digamos que Kitaj necesitaba hacer de estos artistas su propia familia, pero la suya seguía siendo una mirada externa". Respecto al redescubrimiento que Freud, Bacon y Euan Uglow entre otros hicieron del cuerpo humano como motivo de representación, ya sea con intenciones filosóficas, políticas o puramente estéticas, Lampert matiza: "La verdadera temática de estos artistas no es lo figurativo, sino su propia experiencia del mundo. Eso se tradujo en los retratos de personajes que conocían, en el uso de fotografías que representaban elementos de esa experiencia vivida, una atención puesta siempre en lo más cercano, en los escenarios urbanos en los que se movían. Auerbach lo explicó muy bien al referirse la vida misma como un 'fertilizante para el arte'. Pero el objetivo de estos artistas no era representar la realidad a través de la figura, sino representar una nueva forma de mirar el mundo. Lo que por otra parte implica una nueva reconfiguración de ese mundo, no basada necesariamente en la similitud".

Pero si en algo coinciden todos estos artistas, que entre los años 50 y 60 situaron a Londres en el centro del mapa artístico de su tiempo, es en su entrega sin fisuras a la creación como absoluto: "Todos estos artistas se consagraron al cien por cien al arte. Compartieron una obsesión por su trabajo y un empeño notable en cumplir con lo asumido, ya que todos ellos se fijaron metas muy altas. Los tres artistas que aún viven [Frank Auerbach, Leon Kosoff y Paula Rego] siguen trabajando y con la misma intensidad. Cuando Auerbach pinta, a sus 86 años, está plenamente entregado a la tarea: no se detiene, no para un rato a hacerse un té, sino que dedica todo el tiempo a los lienzos y a la pintura. Es como si cuando se pone a trabajar entrase en otra dimensión, como una especie de arrobamiento. No abandona nunca la inspiración. Respira una búsqueda constante con la intención de mantenerla hasta el final de su vida". Hay también una inspiración común vertida en Picasso: "La exposición del Guernica en Londres en 1939, en un intento de búsqueda de apoyos para la causa republicana, dejó una honda impresión en el ambiente artístico de la ciudad. Y más tarde, cuando Freud, Bacon y los demás intercambiaban sus primeras impresiones, Picasso estaba en todas las conversaciones. Era sin duda un modelo esencial". Hoy viernes, Lampert volverá a posar a las 17:00 para Frank Auerbach en Londres. Como la primera vez.