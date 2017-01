La exposición de Kimsooja recibió en el CAC a más de 65.000 visitantes

La exposición de la artista Kimsooja (Daegu, Corea del Sur, 1957) To Breathe-Zone of Zero se despide del CAC Málaga con un total de 65.347 visitas, con lo que se convierte en la muestra más visitada del Espacio 2 del centro. La exhibición, comisariada por Fernando Francés, reunía una instalación site specific en el espacio central, Lotus: Zone of Zero (2016), en la que 708 farolillos con forma de flor de loto cubrían la sala acompañados por cánticos tibetanos, gregorianos e islámicos. En el Espacio 5, el vídeo To Breathe-The Flags (2012) completaba la exposición. La muestra suscitaba una reflexión sobre aspectos profundos de la condición humana contribuyendo a transformar la percepción del mundo desde una sensibilidad cultural diferente.