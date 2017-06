"Soy flamenco: aunque me mezclo con otras músicas, no me convierto"

-este trabajo, Memoria de los sentidos, es una vuelta al flamenco puro. ¿En su memoria suena el flamenco sin el jazz ni el folk o el pop de anteriores trabajos?

-Creo que mi guitarra suena igual, con esos mismos detalles que podían venir de las otras fuentes que yo he bebido como puede ser el jazz. Otra cosa es que en anteriores trabajos había otros músicos e instrumentos de otros estilos. Pero mi personalidad y mi forma de tocar es siempre la misma.

-Tierra, su anterior álbum publicado hace ya cuatro años, estaba en las antípodas de este disco. ¿Qué ha ocurrido en estos cuatro años para este giro?

-Es algo muy natural, es lo que me pide el corazón en ese momento. Tierra fue fruto de un interés que se despertó en mí para trabajar con unos músicos extraordinarios. No fue premeditado, y este disco pasó igual.

-Cuando uno vuelve a los orígenes, ¿es que se hace mayor?

-Puede ser... (risas). ¡Yo he cumplido ya los 50 este año! Es verdad que la nostalgia es normal a partir de cierta edad. Quizás sea eso. A mí lo que me da miedo es no terminar de decir todo lo que me gustaría decir en esta vida.

-¿Y cómo ha cambiado desde 1988, desde aquel primer premio de guitarra en el Festival Nacional del Cante de las Minas de La Unión, después de haber pasado por colaboraciones con Dire Straits o Mark Knopfler, hasta la vuelta al purismo?

-No sé muy bien cómo definir la evolución de mi trayectoria, me considero flamenco y creo que esa personalidad flamenca está igual de presente en todo lo que hago. El flamenco para mí no es una cosa que se coge y se suelta. Yo soy flamenco. Siempre lo he sido y lo seguiré siendo hasta el día de mi muerte. Por mucho que me guste mezclarme con otras músicas, hago solo eso, mezclarme. No me convierto. Mi sonido, toque, personalidad es flamenca y eso está y estará presente en todo lo que he hecho y lo que me queda por hacer.

-El Pele, Potito, Pedro el Granaíno o Miguel Poveda, Niña Pastori o Arcángel son algunas de las voces que le acompañan. ¿Había colaborado con ellos antes?

-Con El Pele llevo muchos años trabajando, tanto en directo como en discos. El Granaíno ya grabo conmigo en el tema Y será verdad junto a Enrique Morente y Alejandro Sanz. Me encanta, de hecho ha estado en la fecha de Granada. Y la Niña Pastori en varios temas. Con Miguel sí ha sido la primera vez que trabajamos juntos.

-El broche del larga duración es un Réquiem a Paco de Lucía. ¿Ha logrado la compenetración que tuvo con él con algún otro artista?

-Mi relación con Paco fue especial y le echo mucho de menos. Mi amigo y compadre. Él era el padrino de mi hijo y yo soy el padrino de su hija, pasamos mucho tiempo juntos. Es difícil comparar esa relación con las que puedo tener con otros artistas. Paco ha sido muchas cosas para mí desde que me inspiró a tocar la guitarra siendo yo un chiquillo.

-En tema que abre, Amoralí, hay solo guitarra, cajón, palmas y bajo. ¿Es una declaración de intenciones del disco?

-La verdad es que yo quería que el disco fuese muy sencillo y con muy pocos instrumentos. Quería un disco parecido al primero que grabé hace mas de 25 años.

-¿Qué criterio ha seguido para ordenar los temas del disco?

-Yo le doy muchas vueltas a la ordenación. Igual que en el repertorio de mis conciertos. Me gusta que el disco ande con una cierta energía y es importante elegir bien los temas para que se mantenga siempre esa energía y el mensaje que quiero transmitir.

-Aunque la lista de artistas que le acompañan en este álbum la conforman nombres clásicos dentro del flamenco, en la presentación contó con la compañía de músicos como Luis Cobos, Pablo Carbonell o Andrés Calamaro. Tantos años por otros derroteros siguen muy presentes. ¿Le puede costar al público habituarse a esa vuelta al purismo?

-No creo. En mis conciertos me siguen pidiendo temas míos antiguos. Siempre me gusta tocar algo de cada disco y creo que mi publico confía en mí en ese sentido.

-También hay en su nuevo disco una colaboración al baile y zapateao con Farruquito en el tema Puente de los Orfebres. ¿Cómo surgió esa idea?

-Coincidimos mucho. Antes de la grabación nos vimos en Estados Unidos y lo comentamos. Es un artistazo, de los que se disfruta muchísimo trabajando con él y ha sido un lujo contar con él para la grabación.

-El disco está aún caliente porque salió a la venta a finales de febrero. ¿Hasta cuándo tiene previsto estar de gira? ¿Hasta dónde le llevará?

-Yo estoy siempre de gira (risas), suelo hacer un número similar de conciertos todos los años. Sigo con la gira en España, con el concierto de Málaga incluido, y luego tengo espectáculos este año en Roma, París, Bruselas, Dusseldorf, Chicago, Los Ángeles... muchos sitios. Y muchos aviones y aeropuertos... Una alegría.