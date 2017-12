"La forma del agua' es mi película más humana y emotiva"

La forma del agua, una de las cintas que parten con más opciones en la temporada de premios de Hollywood, es la película "más humana y emotiva" de la filmografía de Guillermo del Toro, según dijo el cineasta mexicano en una entrevista con Efe. La cinta, que se estrenó en dos cines de Nueva York la semana pasada y se extiende ahora a 41 salas del país, lidera las nominaciones de los Critics' Choice (14), aparece entre lo mejor del año para el AFI (Instituto del Cine Americano) y parte entre las favoritas para despuntar en las nominaciones a los Globos de Oro.

"Es la primera película que hago con un aliento vitalista", concedió el artista de 53 años. Grandes producciones como Pacific Rim o Hellboy'tenían ya un poco de ese sentimiento, pero esta película es profundamente personal y real", agregó. "Al contrario que El espinazo del diablo o El laberinto del fauno, que hablaban de la pérdida, de la poesía de lo que se llevó el tiempo, esta película es un canto a favor de la vida. Es momento de apostar por la vida y por lo que podemos tener", destacó.

La forma del agua, protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962 con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor. El filme, toda una carta de amor al cine, podría devolver a del Toro a la carrera por los Óscar más de una década después de hacerlo con El laberinto del fauno, obra que le granjeó una nominación al mejor guion original. "Me gusta pensar que los premios importan mucho cuando suceden, pero no te deben destruir cuando no ocurren. Es una paradoja. Es importante que la gente de tu gremio, de tu oficio, los que hablan tu lenguaje, articulen su apreciación por tu trabajo".