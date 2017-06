El góspel que corre por las venas

ésta es una historia de amor. Amor a la música, al canto, a la armonía. Amor a la fuerza y energía que desprende el góspel. A su conjunción de voces, a su exigencia técnica. Rafael Estepa, cantante y profesor de la escuela Yocanto, y su compañera Belén Jurado estaban enamorados de este género, "por la vida que tiene y porque requiere de ciertas capacidades musicales que suponen un importante entrenamiento", dice Rafael. Pensaron en entrar en algún grupo pero en su búsqueda se dieron cuenta de que no había nada en Málaga, al menos con el nivel de calidad que ellos ambicionaban, un proyecto sólido que les permitiese seguir creciendo vocalmente. Si no había tenía que inventarse y fue entonces cuando se lanzaron a la aventura. Hace un año crearon Gospel It, un coro compuesto por una veintena de cantantes que ya empieza a hallar su hueco en el panorama musical.

"Estuvimos trabajando en el concepto, en la línea a seguir que queríamos, realizamos un boceto del proyecto y a los dos meses convocamos un casting", explican Rafael, director de la formación y Belén, su directora musical. Ahí fue cuando se dieron cuenta de que su amor era compartido por muchos. Alrededor de medio centenar de personas se presentaron al primer casting. "Además de la calidad musical buscábamos calidad humana, que pudiéramos ser un grupo integrado, porque son muchas horas y hay que implicarse y si eso es así, se transmite en el escenario", considera Belén Jurado. "La verdad es que se percibe la conexión entre nosotros, al menos nos lo dicen a menudo", agrega Rafael.

Antes de comenzar con los conciertos querían tener un repertorio completo y ensayado, un trabajo previo. Pero a las dos semanas del primer ensayo tuvieron su primera actuación, "casi sin conocernos", recuerdan. "Estas actuaciones nos han hecho rodar y observarnos para seguir evolucionando", dicen y agregan que "nos han ido saliendo desde bodas a eventos corporativos, hasta hacer los coros a algún miembro que actuaba como solista o conciertos como grupo, de cada actuación suele surgir otra". Porque también, la intención de Gospel It ha sido crear una red de cantantes malagueños. Como explica Rafael, el 80% de nosotros tenemos proyectos individuales y nos ayudamos y retroalimentamos con el coro, además de buscar colaboraciones con otros grupos externos. Y mientras tanto fueron configurando su repertorio. "Era muy importante no incluir solamente temas religiosos, nos gusta el estilo pero intentamos combinar temas clásicos, espirituales, con canciones actuales que llevamos a nuestro terreno", apunta la directora musical. "Gospeleamos cualquier tipo de canciones, solemos decir que lo nuestro es el góspel como estilo musical y el rock como estilo de vida, no somos un grupo religioso", añade Belén Jurado que, aunque sea la directora musical, afirma que Gospel It se trata de un proyecto colectivo. Patricia Almeda, una de sus componentes, asegura que "seguimos montando el repertorio, no paramos de ensayar y de crecer, cada uno va aportando ideas y no sólo en cuestión de repertorio, sino también en temas de vestuario, imagen o eventos, todo nos hace crecer", dice.

Yolanda Campos, profesora de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas, les ayuda, por ejemplo, con el idioma. "Toda la vida me he dedicado a la música", relata. Tiene estudios de piano en conservatorios y a los 14 años ya formaba parte de un coro tradicional celta. "Me encantó escuchar voces distintas a mi alrededor, el efecto coro me flipó", asegura esta cantante que además es compositora. En Granada formaba parte de Cántica Cuarteto, pero la "libertad y la expresividad del góspel es inigualable". Por eso buscaba aquí un coro en el que participar y las casualidades la hicieron encontrarse con Rafael Estepa.

"Organizo una gala benéfica a favor de refugiados y víctimas de violencia de género y busqué a cantantes malagueños, me apareció Rafael y contacté con él", señala. Después de llevar un año buscando un coro, asegura que fue una suerte hallar el casting de Gospel It de boca de Rafael. Fue Yolanda la que descubrió a Noelia Franco, que estudiaba Bachillerato en el IES Universidad Laboral y participó en un evento solidario del centro que también Campos organizaba. "Yo solo cantaba en mi casa, pero ella me pidió que cantara en su gala y, además, me habló del casting. Todos se quedaron prendados de su voz, más impactante aún que sus increíbles ojos azules. Ahora se forma como artista en la escuela Yocanto.

Aunque aún no han llegado a la paridad y hay más voces femeninas que masculinas, el bajo por excelencia es Noé Lifana, actor de teatro que lleva 7 años con El Espejo Negro. "Siempre me ha gustado cantar pero no soy profesional de la música, nunca había cobrado por cantar", explica Noé. Se enteró por las redes sociales y le interesó mucho. "Tiene un gran oído, no desafina jamás", dicen de él sus compañeros, Laura León entre ellos. Es profesora de canto y, aunque estudió Psicología, desde niña se vio tras un micrófono y delante del público. Hace tiempo que empezó a trabajar como cantante solista y está también en la compañía de Dany Cantos. Formó el grupo de jazz Los gatos del swing pero "hice un taller de góspel y me quedé entusiasmada", agrega. Como "en Málaga al final nos conocemos todos los de este mundillo", supo del casting y probó suerte.

También desde el primer momento se integró Nuria Ortega, que cursa el último año de Filología Inglesa. "Una parte amplia de mi vida la dedico a la música", reconoce. A los 8 años comenzó en el conservatorio y con 12 ó 13 ya cantaba al piano. A partir de los 17, esta joven inquieta, se lanzó a dar conciertos. El indie, el jazz y el folk, las versiones en acústico eran su especialidad. "Al principio no me vi en un coro góspel, tengo la voz más dulce, menos cantidad de la que pensé que requería, pero probé porque me gusta mucho la conjugación de voces, me presenté y me acogieron", comenta Nuria. Para ella, igual que certifican el resto de compañeros, la experiencia está resultando "una maravilla".

Igual opina Alba Jiménez, la última incorporación al coro, en el que lleva tan sólo dos semanas. "Los conocí en un concierto, me quedé embobada, yo quería estar ahí, les mandé un mensaje e hice el casting", asegura Alba, que es cantautora. "Estoy encantada de haberlos encontrado y de que me hayan dado la oportunidad de enriquecerme", añade. Ella y los otros muchos que ensayan cada martes a partir de las 21:00 consideran que el góspel es "cantar desde el alma sin tener que ser necesariamente religiosos".

Cada cierto tiempo abren un nuevo casting para seguir encontrando esas voces que encajen a la perfección con el proyecto multicultural y profesional que ansían ser. "Somos un grupo muy abierto, buscamos la diversidad vocal, independientemente de su condición religiosa porque no somo sun coro de iglesias", explica Patricia Almeda y subraya que, por el momento, "si hay algún beneficio se invierte en el proyecto". Porque, como dice su director, "somos una empresa que hay que trabajar desde cero" y eso requiere mucho esfuerzo. Aunque Gospel It ya ha trazado su propia senda por la que avanza con firmeza.