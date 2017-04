Para todos los gustos

La ficha 'GRANDES AUTORES DE SUPERMAN: WALTER SIMONSON - EL HOMBRE DE ARENA' Walter Simonson y otros.ECC. 160 páginas. 16,95 euros.

De la oferta mensual de Superman, les rescato aquí tres títulos que reeditan material de épocas bien diferentes. El primero es El hombre de arena, nuevo tomo de la colección Grandes autores de Superman, dedicado ahora a Walter Simonson. El libro recopila el Superman Special (1992), escrito y dibujado por Simonson, Superman: The Last God of Krypton (1999), escrito por Simonson y dibujado por los hermanos Hildebrandt, y el número 666 de Superman (2007), escrito por Kurt Busiek y dibujado por Simonson. Van también un puñado de ilustraciones de artistas de renombre como Barry Windsor-Smith, Frank Miller, Curt Swan o Geoff Darrow. De todo este material, seguramente lo más emblemático sea el especial de 1992, El hombre de arena, un homenaje al célebre arco argumental de 1971 Kryptonita nunca más, con el que Denny O'Neil, Swan y Murphy Anderson, bajo el paraguas editorial de Julius Schwartz, insuflaron nueva vida a las aventuras de Superman. Como dice Fran San Rafael en su epílogo: "se nota el cariño del autor por un cómic que, sin duda, marcó en su día su inminente carrera profesional".

Superman: El fin de los díasreúne en un solo tomo el final de la intervención de Grant Morrison en la cabecera Action Comics tras el evento Flashpoint. Citando de nuevo a Fran San Rafael: "En 2011, cuando se anunció el arranque del Nuevo Universo DC, la visión que el guionista iba a dar de Superman se convirtió de inmediato en uno de los relanzamientos más esperados. Avalado por una trayectoria repleta de imaginación y por un conocimiento de las entrañas del personaje que ya había demostrado en anteriores ocasiones, como JLA o Crisis Final, Morrison cumplió las expectativas y deslumbró con una etapa sublime para la que contó con dibujantes del talento de Rags Morales o Ben Oliver". Van aquí los números 13 a 18 de Action Comics (2012-13), una maravilla rara y excitante en la que participa también Sholly Fisher, al guion, así como los dibujantes Brad Walker, Travel Foreman, Chris Sprouse, más el ya citado Morales. Se incluyen al final bocetos y diseños de personajes realizados por el propio Morrison.

Y cierro esta ronda de recomendaciones con Lex Luthor: Pura maldad, tomito que ofrece varios cómics seleccionados de la larga trayectoria del archienemigo de Superman, que permiten valorar las transformaciones sufridas por el villano a lo largo de las décadas. El libro se inicia con el número 23 de Action Comics (1940), la primerísima aparición de Luthor, de manos de Jerry Siegel y Joe Shuster. Siguen dos aventuras dibujadas por los míticos Swan y Anderson: el número 248 de Superman (1972), escrito por Len Wein, y el 544 de Action Comics (1983), parte del especial que celebraba el 45 aniversario del personaje y que tiene guion de Cary Bates. Además de esto, hay un episodio de la etapa de Byrne, otro del All-Star Superman de Morrison y Frank Quitely, una historieta corta de Greg Rucka y Matthew Clark y el prestigio Lex Luthor: Biografía no autorizada, de James D. Hudnall y Eduardo Barreto. Una delicia.