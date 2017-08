Los hermanos Alenda presentan su primer largometraje, 'Sin fin'

La Biblioteca Municipal de Alhaurín El Grande recibió este lunes al director José Esteban Alenda, los actores María León, Javier Rey y Mari Paz y al productor José Antonio Hergueta para presentar el largometraje Sin fin, una historia de amor entre Javier y María que se narra a través del tiempo.

En la conferencia estuvieron presentes la alcaldesa de la localidad, Antonia Ledesma y la concejala de turismo y educación María Jesús Fernández Urbaneja, que acompañaron al equipo de la película en el acto.

La producción se encuentra en pleno rodaje. El filme comenzó a grabar el 20 de julio y el 27 terminaron de rodar en las playas de Conil de la Frontera (Cádiz). Ahora el equipo se encuentra en Málaga, en concreto en el Valle de Guadalhorce, para continuar con la primera ópera prima de César y José Esteban Alenda. "Confieso sentirme como en casa, rodando en una tierra estupenda, este Valle del Guadalhorce, y la buena acogida que hemos tenido por parte de la población, los vecinos, y lo bien tratados que nos hemos sentido, que no es poco cuando se está trabajando con la dureza del cine y en días de tanto calor ", dijo la actriz Mari Paz Sagayo.

Esta producción narra la historia de Javier y María, una pareja que viaja en el tiempo para recordar y revivir los comienzos de su relación y conseguir que María vuelva a ser la chica de la que Javier se enamoró. La actriz María León aseguró que "es una historia muy especial, no cualquier historia de amor, tiene algo de mágico que no quiero desvelar y que sorprenderá por el giro que guarda el guión, sobre todo en relación con mi personaje, la protagonista femenina".

Esta película es la adaptación del cortometraje Not the End (2014), en el que los hermanos Alenda ya presentan a Javier, María y el viaje que emprenderán para cambiar su destino. El equipo de rodaje es prácticamente el mismo que el del corto que hicieron hace tres años. "Todos los actores y equipo que trabajamos en Not the End al largo quedamos prendidos y muy comprometidos a hacer realidad esta película que ahora rodamos, y que es muy especial, como todo lo que dirigen los hermanos Alenda", manifestó el actor Javier Rey.

Este filme cuenta con un presupuesto de 750 000 euros y lo gestionan Producciones Transatlánticas (Málaga), Solita Films (Madrid) y Elamedia. Cuentan con la participación de TVE y Canal Sur, además del apoyo de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura y Crea SGR, distribuida por Filmax. El productor de este proyecto, José Antonio Hergueta se mostró agradecido por contar con un equipo andaluz: "Una suerte y un lujo que el apoyo al cine independiente haya permitido más rodajes en Andalucía, sobre todo de películas que producimos aquí, y eso permita recuperar a actores y técnicos andaluces que se habían instalado en Madrid y rara vez trabajan en casa".

El director José Esteban Alenda comentó que esta historia "es el hilo de este guión en que venimos trabajando desde hace 5 años y que ahora, por fin, estamos poniendo en imágenes" y que es "un placer rodar en Málaga, que nos trae suerte porque aquí hemos ganado 2 biznagas de plata en el Festival de Cine".

Los hermanos Alenda han escrito y dirigido ocho cortometrajes como El Orden de las Cosas (2010), Matar a un Niño (2010) o Inertial Love (2012) y ganaron un Premio Goya por el cortometraje de animación La increíble historia del hombre sin sombra en 2009.