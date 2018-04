'El hombre que mató a Don Quijote' se estrenará el 1 de junio

El hombre que mató a Don Quijote, la película que Terry Gilliam (El Rey pescador, 12 monos) intentó sacar adelante durante casi dos décadas, tiene previsto al fin su estreno el próximo 1 de junio. Antes, la cinta se presentará en la 71 edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, el 19 de mayo. La película, basada en la obra universal de Miguel de Cervantes, ha sido la elegida para clausurar el Festival de Cannes. Y será el 1 de junio cuando El hombre que mató a Don Quijote llegue a las carteleras españolas, distribuida por Warner Bros.

El filme está dirigido por Gilliam, quien también se encargó de elaborar el guión junto a Tony Grisoni, con el que ya colaboró en Miedo y Asco en Las Vegas, Tideland y Los Hermanos Grimm. Y su reparto está formado por Adam Driver (Star Wars: El despertar de la fuerza), Jonathan Pryce (Piratas del Caribe), quien dará vida a Don Quijote; Stellan Skarsgard (Vengadores: La era de Ultron) y Olga Kurylenko (To the Wonder). Junto a ellos también estarán Joana Ribeiro (Portugal no está en venta), Óscar Jaenada (Piratas del Caribe), Jordi Mollá (En el corazón del mar), Sergi López (El laberinto del fauno) y Rossy de Palma (Señor dame paciencia).

El rodaje de la película tuvo lugar en diferentes localizaciones de España y Portugal. Y según su sinopsis oficial: "Toby, un director de anuncios muy cínico, se ve envuelto en los estrafalarios delirios de un viejo zapatero español que se cree el mismo Don Quijote. A lo largo de sus aventuras cómicas, y cada vez más surrealistas, Toby se ve abocado a enfrentarse con las trágicas repercusiones de la película que rodó cuando era un joven idealista, una película que cambió los sueños y esperanzas de un pequeño pueblo español para siempre. ¿Podrá Toby reparar los daños y recuperar su propia humanidad? ¿Podrá Don Quijote sobrevivir a su propia locura?"