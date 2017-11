La honestidad hecha música

Lo que hacen sobre el escenario rezuma verdad. La de quien lleva más de dos décadas pateándose escenarios grandes y pequeños. La de quien lucha por salir adelante en un mundo musical complicado. La de quienes estuvieron a punto de echar todo a perder tras una discusión en carretera. Por eso el directo de Niños Mutantes es de una honestidad brutal, que diría el argentino. Nada de artificios ni medias verdades. Nada de falsedades. Pura certeza para una señora banda que se comió el sábado una repleta sala La Trinchera.

Servía el concierto para finalizar la primera parte del tour que les ha permitido mostrar en una veintena de sitios Diez, último disco del grupo granadino que tocaron completo (incluida esa pequeña joya llamada Jovencita) a su paso por Málaga. La ciudad, curiosamente, ha sido la única en disfrutar la presentación del elepé por partida doble. "La gira nos ha puesto mucho las pilas. Nos lo hemos pasado mejor que nunca", subrayaba Juan Alberto Martínez entre canción y canción. Su música enchufó también al público desde el primer acorde.

Quizás Niños Mutantes no sea una banda para bailar toda la noche, pero sí para disfrutar sus directos de cabo a rabo, sin un segundo de descanso. Menú del Día y NM fueron los dos temas con los que arrancaron su actuación pasadas las once de la noche. Servían perfectamente como aperitivos y ejemplo de algunos de los ingredientes más habituales en las letras mutantes. A un lado, el hastío del mundo laboral, de las horas en las fábricas, de los jefes ineptos. De una sociedad mal equilibrada. De regalar la vida a otros a cambio de nada. A otro lado, un homenaje a la música, en la energía que transmite. La misma que posiblemente salve a muchos de esos días grises y que, posiblemente, también ha salvado a ellos mismos de un destino trágico. Más allá, el amor: no podía ser de otra manera en una banda que se deja el alma y el corazón en lo que hace.

Las citas con Niños Mutantes tienen momentos de electricidad, de guitarras que llenan cualquier escenario. Más aún en las canciones que conforman Diez, más densas y complejas que nunca y que tocaron con un quinto elemento: Alonso Díaz (jefe de los Napoleón Solo). Pero también tienen la dulzura con la que recuerdan sus vacaciones en Cabo de Gata, las sensaciones agradables que causan los acordes de El instante o el acústico con el que atacaron esa brutalidad de tema llamado Pura vida. Sin olvidar experiencias religiosas como la surgida gracias a ese Salmo cargado de crítica: tiene pinta de que la escribieron, con bastante mala leche, acordándose de artistas de papel que se creen dioses.

Con Diez, los granadinos vuelven a demostrar que no viven de antiguos éxitos. No necesitan de sus mejores viejos temas para justificarse sobre el escenario. Qué va. Se bastan con lo nuevo, se superan disco a disco. Y ya van unos cuantos. Sonidos nuevos que nunca pierden las raíces. Por ello, durante los bises quisieron homenajear a esos "mutantes pata negra" que les siguen desde aquel Mano, Parque, Paseo de finales de los 90. Veneno-polen y Globo fueron dos regalos como dos soles, que precedieron a su optimista despedida de la sala malagueña con la promesa de que sí, de que todo va a cambiar. Que así sea. Siempre con la verdad por delante.