Para una imaginería de las ideas

La ficha 'Sueños' Festival de Teatro. Teatro Cervantes. Fecha: 27 de enero. Dirección y dramaturgia: Gerardo Vera. Versión: José Luis Collado. Reparto: Juan Echanove, Beatriz Arguello, Ángel Burgos, Críspulo Cabezas, Markos Marín, Antonia Paso, Marta Ribera, Chema Ruiz, Eugenio Villota y Abel Vitón. Aforo: Lleno.

De Sueños, el montaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico dirigido por Gerardo Vera y protagonizado por Juan Echanove, se pueden decir muchas cosas; pero conviene destacar, sin remedio, el modo en que el envite ofrece una dimensión plástica, encarnada, material y sensible a los asideros ideológicos y filosóficos de eso que llamamos civilización occidental. En sus tempranos Sueños, Quevedo ejerció de testigo de un mundo que terminaba; el poeta ya crepuscular al que encarna Juan Echanove aguarda su muerte, pero ambos mantienen intacto su empeño en denunciar los males de su tiempo no desde el mero panfleto, sino desde aquellos asideros: son Dante, Petrarca, Virgilio y Séneca quienes acuden al auxilio del humanista Quevedo para armar intelectualmente sus razones. Pues bien, la propuesta aquí lanzada resulta ser un impagable ejemplo de la capacidad del teatro no sólo para sostener el pensamiento, sino para serlo directamente, sin renunciar a su condición de espectáculo. Articulado, esto es, con las esencias, los silencios, los roces y las hermosas imperfecciones que hacen de la escena experiencia.

En el infierno blanco que imaginara Quevedo, alzado así a ojos del público, desfila un elenco prodigioso capaz de hacer parecer fácil lo más difícil, hábil y siempre pegado a la verdad a la hora de dar vida tanto a personajes como a ideas. El diálogo entre la escenografía engañosamente desnuda y el aporte audiovisual (monumental y a la vez ágil, efectivo en su función de aportar aire al conjunto) es natural además de significativo, especialmente cuando revela las luces y sombras de los mismos objetos. La música de Luis Delgado vuelve a ser evocadora, fiel, ácida y contemporánea. Y queda la posibilidad de constatar una vez más la enorme talla dramática de un Juan Echanove sobrecogedor. Se llama teatro. Y así se le ama.