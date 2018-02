El 'indie', el jazz, el cine y el teatro llenan el plan del MVA hasta abril

La música -con géneros como el indie y el jazz-, la literatura, el teatro y el cine llenarán hasta abril el programa de actividades del Centro Cultural Provincial María Victoria Atencia, de la mano de Culturama, el Centro Generación del 27 y la Biblioteca Cánovas del Castillo. Por las instalaciones pasarán artistas como la cantante Christina Rosenvinge, la pianista Dena Derose o la compañía de teatro Ron LaLá.

Así, el MVA vuelve cargado de actividades, con una programación "completa y que coloca a Málaga en el vértice de la cultura", destacó ayer el diputado de Cultura, Víctor González, durante la presentación de los eventos.

La programación cuenta con cuatro documentales de temas de actualidad

González subrayó que por el centro pasaron 116.000 personas en 2017 y explicó que para este año contará con un sistema de distribución de entradas online a través de mientrada.net. Además, será una vez más subsede del Málaga de Festival y acogerá proyecciones oficiales del Festival de Cine, del 13 al 22 de abril.

En cuanto a la música, el centro acogerá 12 recitales de distintos géneros. El ciclo Entrance traerá a bandas indies, punk, pop, rock y electrónica, con artistas como Cintia Lund y I am Dive, el 8 y 15 de marzo. A ellos se sumarán Christina Rosenvinge, Elle Belga, Hairy Nipples y Marina Gallardo, del 9 al 11 de abril, con la colaboración del Málaga de Festival.

En marzo también acogerá el Festival de Jazz, en colaboración con el Seminario de Jazz de Alhaurín de la Torre, al que vendrán figuras de la talla de la pianista americana Dena Derose, el saxofonista Ralph More y el pianista Bruce Barth, del 1 al 3 de este mes.

Asimismo, continuará el ciclo de cantautores Con Sello Propio y la Joven Orquesta Provincial de Málaga ofrecerá tres recitales de música clásica.

Por parte de las artes escénicas, el centro acogerá 6 espectáculos dentro de los ciclos Escenik y Proximity, con compañías de prestigio nacional. En Escenik, Acuario Teatro celebra su 40 aniversario con la obra 40 años no es nada. El Aniversaurio; Ron Lalá vuelve con Crimen & Telón; Teatro a la Plancha ofrecerá La ültima bloqueá y Perigallo Teatro Espacio disponible. Proximity, por su parte, se centrará en las compañías malagueñas con un número de público reducido.

La programación también cuenta con seis muestras. Desde enero acoge la exposición de los proyectos de alumnos de la facultad de bellas Artes, INT17. A esta seguirán las pinturas de José María Gallardo y Lagunillas Grease, con fotografías de Paco Negre, y el reconocimiento de la trayectoria del cineasta malagueño Rafatal. Laberinto de Emociones y Presencias 46 completan la oferta.

Los documentales se suman a las actividades: Machines, de Rahul Jain, Renta Básica, de Christian Tod, Thank you for the rain, de Julia Dahr, y I am your father, de Toni Bestard. Los acompañan talleres y presentaciones literarias en la Biblioteca Cánovas y el Centro Generación del 27.