La intriga ya planea sobre el Echegaray

Perdedores para los que no hay otra oportunidad, personajes oscuros, con dobleces, un plan descabellado que se va torciendo por momentos y una necesidad de resurrección que no llega. Así se presenta La Presa, el cuarto montaje producido por Factoría Echegaray. Escrito por el dramaturgo y periodista Pablo Bujalance y dirigido por Eduardo Velasco, lo protagonizan los actores Virginia Nölting, Paco Inestrosa, Rocío Rubio y Miguel Zurita, que ayer tomaron las tablas del Echegaray para los últimos ensayos. El próximo 22 de febrero se estrena la obra de la que se han programado 12 funciones.

La historia parte de un secuestro. "La presa tiene mucho dinero, mucha influencia en el Gobierno y sabe mucho, algunos trapos sucios, y lo que este político espera es que bajo presión la presa tire de la manta, hable y pueda utilizar la información como contrapartida", explica Bujalance, autor del texto. "Una vez que anuncian el secuestro esperan una rendición del Gobierno inmediata, pero esa respuesta no llega. En su lugar se hace el silencio y eso les exaspera y crea una gran tensión, ya no saben lo que está pasando. Todo degenera en una locura, nada sale como ellos esperaban", agrega y subraya que aunque la corrupción aparezca en la obra "no hay referencias a personajes conocidos, tiene una ambición un poco más universal".

Eduardo Velasco se ha puesto esta vez al otro lado para dirigir este montaje. "Es una obra complicada porque comienza con un nivel de tensión importante y mantener ese clímax, jugar con él desde un principio es difícil", considera el director. "Nos subimos en una maquinaria que ya está en funcionamiento con una velocidad importante y hay que manejar esa tensión que nos va llevando de un sitio a otro", añade Velasco, que subraya "la fortuna de contar con cuatro maravillosos actores, me siento muy orgulloso de todos, están haciendo fácil este viaje".

En diciembre se hizo el casting para conformar el elenco de La Presa y el 18 de enero comenzaron los ensayos. Durante el Festival de Teatro han utilizado la tercera planta del Cervantes. "Hasta ahora hemos trabajado muchas dinámicas con respecto al espacio, a la tensión, a la alerta y a la gran palabra que sobre vuela el espectáculo, que es la intriga, por lo que van desarrollando los propios personajes y lo que cada uno oculta", explica Velasco. "Todos tienen un doblez, son personajes con mucha enjundia. Son tres perdedores que se han metido en un embolado que les viene muy grande y se les está yendo todo de las manos", dice el director. Velasco considera que la obra que van a presentar al público la semana que viene "es como meter en una coctelera un guión de Azcona dirigido por Berlanga con personajes más de Tarantino".

Para este director debutante -ya dirigió un pequeño montaje para el Off del Teatro Lara- el reto se presenta apasionante. "Esto te plantea una visión del escenario distinta a la que tenemos desde dentro, es el análisis de una puesta en escena y una perspectiva global, la iluminación, la música, el trabajo de interpretación con los actores... es apasionante, estoy muy contento y creo que vamos a tener muy buen resultado", defiende Velasco. También para él es importante contar con el respaldo de Factoría Echegaray. "Hay un compromiso claro para intentar darle la mayor difusión posible a la obra y que se vea también en el territorio nacional", apunta Velasco.

Además de la docena de pases se hará un encuentro con el público para acercar el trabajo del proceso creativo en su totalidad. Una forma de fidelizar al espectador.