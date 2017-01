El lamento de 'Roxanne' volverá a escucharse este verano en Málaga

"Roxanne, / you don't have to put on the red light. Those days are over you / don't have to sell your body to the night. Roxanne, / you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money, / you don't care if it's wrong or if it's right". ¿Quién no ha cantado ebrio alguna vez esta estrofa en cualquier karaoke de mala muerte? Los melómanos malagueños están de enhorabuena, porque el 17 de julio volverán a entonarlo -achispados o no- mientras se escucha el lamento desconsolado de Sting casi 40 años después del lanzamiento de Outlandos d'Amour con The Police. El cantante británico aterrizará ese mismo día en el escenario del Marenostrum Music Castle Par, en Fuengirola, con la misma gira con la que reabrió la parisina sala Bataclán tras los atentados terroristas cometidos en Francia durante el año 2015, y acompañado de Dominic Miller, Josh Freese (batería) y Rufus Miller (guitarrista).

Lo hará para presentar su primer trabajo pop rock en una década, 57th & 9th, donde el músico "tiene la intención clara de retornar a un formato comercial", anunciaba el crítico musical Ignacio Julià hace unos meses en una reseña publicada en El País. Un bonus track para todos aquellos seguidores incondicionales desde su aparición con The Police, que llevaban tiempo añorando un disco menos experimental. El propio Sting lo explicaba en una entrevista para los 40 Principales hace unos meses: "El rock and roll y el pop son parte de mi ADN. Es lo que hago cada noche cuando me subo a un escenario, pero durante los últimos años he estado con discos más esotéricos, discos con laud o con orquesta... Sólo por diversión, porque sigo mi curiosidad. Pero quería sorprender a la gente, siempre me gusta sorprender, con este nuevo trabajo".

El cedé, grabado en tan solo unas semanas con la ayuda de sus inseperables Dominic Miller (guitarra) y Vinnie Colaiuta (batería), muestra a un Sting acomodado en registros pop rockeros, como se ha mencionado antes. Sin embargo, sus leales fans no dudarán en saltar al ritmo de las estridentes guitarras y los coros de I can't stop thinking about you. "El principal empuje del disco es la franqueza, la sencillez y la energía. Para mí es importante sentirla y mostrarla", reconocía Gordon Matthew Sumner en una entrevista con la periodista Mónica Ordóñez. El músico también se proponía, así lo ha comentado en varias entrevistas, reflexionar con baladas tranquilas. Eso hace en el himno 50,000 marcado por las muertes de genios musicales como David Bowie, Prince, Glenn Frey y Lemmy Kilmister: "50,000 voices rising every time he'd sing, /and every word he ever wrote reflecting back to him. / Still believing that old lie, / the one that your own face betrays. / Rock Stars don't ever die, / they only fade away". El intérprete no sólo homenajea a estos míticos músicos fallecidos en los últimos dos años, sino que también le pone voz al sufrimiento de los refugiados en otra balada como Inshallah -Si Alá quiere en árabe-. "Sleeping child, / on my shoulder. / Those around us, / curse the sea. Anxious mother / turning fearful, / Who can blame her, /blaming me? Inshallah, / Inshallah, / If it be your will, /it shall come to pass", canta al principio de la canción.

Cantante, compositor, letrista, actor, autor y activista, nació en Newscastle (Inglaterra) antes de mudarse a Londres en 1977 donde formó The Police junto a Stewart Copeland y a Andy Summers. El grupo publicó cinco álbumes en estudio, ganó 6 premios Grammy y 2 Brits y en el 2003 entró en The Rock and Roll Hall of Fame. Considerado como uno de los artistas más importantes del mundo, Sting ha recibido 10 premios Grammy, 2 Brits, un Globo de Oro, un Emmy, 3 nominaciones a los Oscar y una nominación a los TONY. Los interesados en su concierto de Málaga tras cinco años sin pasar por la ciudad tendrán que esperar a comprar las entradas, que se pondrán a la venta proximamente en www.riffmusic.es.