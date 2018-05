El legado de Elvis, para los más jóvenes

Fue el jurado del Worldwide Ultimate Elvis Tribute Artist Contest, que se celebra todos los años en Memphis, el que coronó en 2012 a Ben Portsmouth como el mejor imitador de Elvis Presley del mundo. Portsmouth ofrecerá hoy a las 20:00 en el Teatro Cervantes su espectáculo tributo a El Rey The King is Back junto a The Taking Care of Elvis Band, pero el artista ofreció ayer un singular adelanto en formato acústico en la Fábrica de Cruzcampo, en el Soho, junto a un público joven que descubrió así de primera mano, y de manera bien divertida, el legado musical de Elvis Presley. Love me tender, It's now or never, Surrender y muchas otras sonarán hoy en el Cervantes.