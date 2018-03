'Las leyes de la termodinámica' abrirá el Festival de Málaga

Las leyes de la naturaleza son ineludibles, no existe nada ni nadie que pueda escapar de ellas y sobre esta idea gira Las leyes de la termodinámica, la nueva película de Mateo Gil, que inaugurará la 21 edición del Festival de Cine en Español de Málaga el próximo 13 de abril. La cinta, que está protagonizada por Vito Sanz (María y los demás), Berta Vázquez (Palmeras en la nieve), Chino Darín (La reina de España) y Vicky Luengo (Blue Rai), es una comedia romántica, con guion del propio Mateo Gil. Asimismo, cuenta en su reparto con Juan Betancourt y Andrea Ros y con las colaboraciones de Irene Escolar y Josep Maria Pou.

Las leyes de la termodinámica es una comedia romántica que narra la historia de Manel (Vito Sanz), un físico prometedor y algo neurótico que se propone demostrar cómo su relación con Elena (Berta Vázquez), cotizada modelo y actriz en ciernes, no ha sido un completo desastre por su culpa, sino porque estaba determinada desde un principio por las mismísimas leyes de la física, aquellas que descubrieron genios como Newton, Einstein o los padres de la mecánica cuántica. Y especialmente por las tres leyes de la termodinámica. De igual modo, Las leyes de la termodinámica plantea una cuestión de fondo y es si "¿existe o no el libre albedrío? ¿Tenemos las personas la capacidad para tomar nuestras propias decisiones o vienen dadas por las leyes de la naturaleza?" se pregunta su director y guionista. "¿Debemos culparnos por todo lo que va mal en nuestra relación o podemos relajarnos y pensar que no depende en realidad de nosotros?", añade.