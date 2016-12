Aquí se llora, se ríe, se aprende: ¡Es teatro!

Hace no mucho Nuria Espert comentaba en una entrevista lo siguiente: "Strindberg me enseñó todo el dolor que la incomprensión puede causar en una pareja; Ibsen, el poder de la voluntad a la hora de romper con aquello que no nos gusta y que no amamos; de Brecht aprendí a mirar al mundo con todos sus desarreglos y con ojos constructivos; Shakespeare nos dice lo que somos; y los clásicos griegos nos dicen a dónde vamos". Sí, el teatro es una valiosa herramienta para hacer reír, llorar, reflexionar y, a veces, aprender, sobre todo aprender a ser mejores personas. Esto último se lo ha tomado al pie de la letra Pata Teatro con Frankenstein, no soy un monstruo, en cartel del Teatro Echegaray desde el próximo martes, y la joven compañía La Grulla con La Grulla de papel, que se estrenará el 29 de diciembre en el Cánovas.

En el imaginario colectivo, según cuenta el profesor de filosofía Francisco Rodríguez Valls, "el mito de Frankenstein ha superado las categorías del espacio y del tiempo donde se gestó: quizás la mayoría no sepa quién lo escribió, en qué lengua se redactó o los lugares donde se desarrolla la historia". Así es que la compañía malagueña Pata Teatro, galardonada en los Premios Ateneo de Teatro, se ha aprovechado de estas circunstancias para hacernos ver con otros ojos a Frankenstein. "Nos han vendido una imagen de la criatura que no se corresponde con la que aparece en la obra de Mary Shelley. Él aprende a leer y se convierte en una persona culta, que luego será discriminada por su físico", explica Macarena Pérez Bravo, encargada de dirigir y adaptar junto a Josemi Rodríguez, uno de los actores protagonistas, este clásico.

Durante una hora, Pata Teatro pone su foco en la criatura y en su humanidad, rompiendo los clichés convencionales que hemos asimilado en cine y teatro. "Frankenstein no entiende porque no le dan una oportunidad. Se le cuelga una etiqueta -el sambenito de monstruo- como a los refugiados y, a nivel de calle, a los niños que sufren acoso escolar", manifiesta Pérez. La amistad, las ansias de crear -reflejadas en el joven doctor interpretado por Carlos Cuadros- o el respeto por las personas que piensan, visten o actúan diferente, serán dos de los valores clave en esta adaptación, para la que se ha contado con la participación de 20 personas.

Al igual que Frankenstein, no soy un monstruo, La grulla de papel también transmite unos valores dignos de ser aprendidos desde enanos. "Es un musical infantil inspirado por una leyenda japonesa en la que se dice que, si realizas mil grullas de papel, puedes pedir un deseo y se te cumple. Basándome en eso, escribí una historia donde se le da importancia a valores humanistas como el amor a los libros, a la lectura, el cuidado de la naturaleza y el reciclaje", resume José Carlos Cuevas, autor de esta pieza que se estrena el 29 de diciembre en el Teatro Cánovas. "No hay que olvidar que la escenografía -de Juan Heras- es de cartón y de papel reciclado", recuerda pícaro.

El intérprete malagueño tenía escrita esta obra desde 2010, pero no encontraba el momento de llevarla al escenario. "Ahora he tenido un hueco entre montaje y montaje en Madrid y lo he aprovechado", reconoce. Cuatro personajes protagonizan esta pieza: una princesa llamada Papiroflexia intepretada por Sarai Trujillo; el malvado bibliotecario (Javier Sancho), cuyo afán es robar los libros del árbol del saber y atesorarlos en su biblioteca; el duende El Mouche (Cristina Jiménez), que se hará amigo de la princesa; y Leonardo (Pablo Fortes), un ingeniero con una única aspiración: aprender a volar. Aquí se reirá, se llorará y se aprenderá: ¡es teatro!