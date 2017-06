"La lucha por la esencia real de la democracia es una lucha subversiva"

Al otro lado del hilo telefónico, Juan Madrid (Málaga, 1947) se revela en forma. Asegura estar recuperado de los serios problemas de salud que durante varios meses lo han mantenido apartado de su oficio. Antes de este retiro obligado, eso sí, concluyó su última novela, Perros que duermen (Alianza), de la que firmará ejemplares hoy en la Feria del Libro (a las 19:30 en la caseta de Proteo y Prometeo y a las 20:30 en la de Luces) casi in extremis, ya que su presencia no pudo confirmarse hasta hace sólo unos días. "Lo que pasa es que los médicos me exigen precaución y me han prohibido que haga promoción de la novela. Pero yo quería presentarla en mi tierra, y hasta que no me ha salido con la mía no me han dejado tranquilo", explica. Perros que duermen es una obra "con personajes reales, de carne y hueso", como todas las suyas, cuyo vértice es un escabroso crimen sucedido en Burgos en 1938 que compromete a un jerarca del bando nacional. El franquismo, consciente de la mala fama que el suceso podría acarrear a su causa, despliega todo su aparato para ocultarlo; pero muchos años después, en 2011, un periodista malagueño con casa en Salobreña (a imagen y semejanza del mismo Juan Madrid, quien niega, eso sí, tintes autobiográficos en el asunto) recibe un encargo misterioso relacionado con las personas implicadas. Perros que duermen es, por tanto, Juan Madrid en estado puro.

En gran medida, la novela aborda por tanto el éxito del franquismo en su función de relaciones públicas; no en vano, aún en los años 90 ciertos historiadores sostenían la falacia de que el bombardeo de Guernica fue obra de republicanos incendiarios. Y el escritor explica: "Pero es que Guernicas hay muchos. Hay 140.000 españoles que siguen enterrados en cunetas, así que ya me dirás. Y mientras tanto, lo que tenemos es una imagen del franquismo cada vez más dulcificada, cada vez más justificada. No, el franquismo fue mucho peor de lo que se dice hoy. El problema es que nadie lo estudia, nadie se interesa, nadie investiga, en las escuelas está vetado, y si insistes en que hay que poner más luz a esta historia los mismos que se encogen de hombros ante las cunetas te acusan de querer abrir viejas heridas". Entre otros factores, Juan Madrid responsabiliza de esta situación ("Los españoles somos los callados, los convidados de piedra") a la Transición: "Fue un pacto, pero un pacto de élites sociales. Se organizó todo con el objetivo primordial de que el franquismo no cayera, convirtiéndolo en una especie de postfranquismo de apariencia distinta pero con sus valores intactos. Hacía falta una organización que sirviera de argamasa, que lo encauzara todo, y el PSOE se ofreció sin reservas. La traición que cometió el PSOE fue gigantesca. Su contribución fue imprescindible para que el franquismo no muriera; de hecho, su ideario sobre la vida, la religión y los derechos de la mujer, por ejemplo, se mantiene álgido. Los reaccionarios van siempre pregonando la palabra democracia, pero en España, al contrario que en Francia, no hemos tenido la oportunidad de disfrutar una democracia en la que el poder resida en la gente, en el pueblo. No, el poder de verdad ha estado aquí siempre en las mismas manos. La lucha por la esencia real de la democracia es una lucha subversiva". Por si quedara alguna duda, Juan Madrid apostilla: "Perros que duermen no es novela republicana. Pero sí es una novela sobre la República y sobre el papel de la República en la historia de España. Sé que no gustará a algunos, pero yo sólo sé escribir como lo siento".

Insiste Juan Madrid, sin embargo, en hablar sobre el presente. Y es que la referencia a los Perros que duermen es una advertencia respecto a la posibilidad de que los perros despierten: "Los garantes de la Transición se inventaron aquello del Estado social, pero lo cierto es que el Estado sigue en manos de gente que saca provecho de un país corrupto. Los que dimiten aquí son los funcionarios, seguramente cuando creen que ya han visto bastante. Pero el poder político sabe usar sus herramientas. A los jueces no les llegan pruebas de corrupción, y cuando les llegan los procesos judiciales se pueden prolongar cuatro años. En otra novela anterior, Los hombres mojados no temen la lluvia, escribí sobre la influencia de ciertos despachos de abogados en que esto se mantenga así. Y, claro, a algunos abogados no les gustó nada. Pero es el precio que se paga. Mi mujer me insiste en que esto ya no me puede pillar de sorpresa, y tiene razón. No tengo muchos lectores. Pero los que tengo son muy fieles". Con igual fidelidad, que conste, promete Juan seguir escribiendo.