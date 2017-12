Una luz para el antiguo Egipto

De las campañas arqueológicas del antiguo Egipto se puede concluir aquello de que cuanta más información se obtiene, más conciencia se alcanza de lo mucho que aún se desconoce. El Proyecto Visir Amen-Hotep, Huy (Tumba AT-28) nació en 2009 de la mano del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto (IEAE), institución científica situada en Madrid y fundada en 1997, ante la evidencia de que la historiografía presentaba una laguna considerable: el reinado del faraón Amen-Hotep III (Imperio Nuevo, hacia 1360-1353 a.C.), y de manera más concreta al periodo de tiempo transcurrido entre los años 28 al 36 de dicho mandato. Se trata de una episodio de influencia decisiva del relato del antiguo Egipto, por cuanto se asentaron en el mismo bases sociales, políticas y religiosas que perduraron durante no pocos siglos; pero, al mismo tiempo, al tratarse de un momento especialmente turbulento, la mayor parte de las fuentes potenciales de información quedaron destruidas, con lo que el vacío documental y testimonial es prácticamente absoluto (tal y como explican los responsables del proyecto: "Lo que no fue destruido o quedó inacabado por la actuación de los partidarios de la nueva religión atoniana sería posteriormente objeto de una nueva destrucción selectiva en la época de los reyes de la dinastía XIX"). La misión del IEAE, dirigida por los arqueólogos Francisco J. Martín Valentín y Teresa Bedman, todavía en marcha, se instaló en Asasif (Luxor Occidental) y tuvo su particular cima con el hallazgo de la conocida como Tumba AT-28, que conservaba los restos del visir Amen-Hotep Huy, quien terminó dando nombre al proyecto y en cuya identidad y secretos todavía trabajan sus descubridores. Semejante hallazgo no podía quedar inadvertido, así que Teresa Bedman decidió publicar este año un libro que incluía los diarios de campaña y la narración científica del proyecto, desde 2009 hasta 2016, publicado por el mismo IEAE y por la Diputación Provincial de Málaga. Tras la presentación de la obra hace unos meses en el Rectorado de la UMA, la propia Bedman dará cuenta de la publicación el próximo martes 19 en la sede del Instituto Cervantes de El Cairo, lo que contribuirá de manera decisiva a reforzar los lazos culturales entre Egipto y España con una más que notable mediación malagueña.

Y es que, además de la publicación del libro de Bedman por parte de la Diputación, cabe recordar que la directora del centro del Instituto Cervantes en El Cairo es la periodista y escritora Silvia Grijalba, quien fuera responsable en Málaga de la Casa Gerald Brenan y la Fundación Rafael Pérez Estrada, y quien se incorporó a su actual puesto en Egipto el pasado septiembre. Grijalba, de hecho, ha sido una pieza fundamental para que este trabajo, promovido desde España e inmortalizado en el libro de Bedman, tenga también su resonancia en El Cairo. La UMA participa igualmente en la misión mediante la aportación de personal y conocimiento a través del Vicerrectorado de Estudiantes. Del mismo modo, cabe recordar que uno de los benefactores e impulsores de la excavación es el coleccionista malagueño Vicente Jiménez Ifergán, quien abrirá próximamente en la calle Sebastián Souvirón el Centro Jerusalén, donde los visitantes podrán admirar parte de su vasta colección arqueológica (además de degustar productos gastronómicos de diversas tradiciones mediterráneas). Más aún, el acuerdo firmado por Jiménez Ifergán y el IEAE permitió becar a tres participantes de los Talleres de Egiptología de La Térmica (organizados por el mismo IEAE) para que participaran en las excavaciones en Luxor. Y no sólo eso: la empresa malagueña de gestión cultural Esirtu Group también figura entre los patrocinadores del proyecto. El pasado 2 de octubre, por cierto, comenzó la octava campaña de la excavación, cuyo desarrollo puede seguirse en directo a través de la página web www.visiramenhotep.es.

Tal y como reza el proyecto, "el esclarecimiento de la misteriosa personalidad del visir Amen-Hotep Huy podría ser de relevante importancia en orden a tratar de completar este escenario de gran vacío histórico, absolutamente trascendente". La Historia avanza con un pie puesto en Málaga.