La magia de las canciones Disney llega al Cervantes por Reyes

Como un regalo de Reyes llegará al Teatro Cervantes del 5 al 7 de enero el espectáculo Disney in Concert. Magical music from the movies, una recopilación de las canciones más emblemáticas de la factoría Disney interpretada por la Orquesta Filarmónica de Málaga y cuatro cantantes dirigidos por la batuta del maestro Díez Boscovich.

El espectáculo contará con Anabel Alonso como maestra de ceremonias, quien marcará el hilo del espectáculo e interactuará con el público. Así lo aclararon ayer en la Sala Rossini del Teatro Cervantes, donde estuvieron presentes los cuatro intérpretes: Paco Arrojo, Julia Möller, Judith Tobella y Diego Rodríguez junto al director de orquesta Arturo Díez Boscovich, la actriz Anabel Alonso y el productor Carlos San Isidro. Antes de la rueda de prensa, la cantante Judith Tobella interpretó el tema de La Sirenita Parte de él y Paco Arrojo cantó Fuera, de El Jorobado de Notre Dame. Con estas breves intervenciones, los protagonistas de esta producción explicaron qué es el Disney Concert. Magical music from the movies y qué aporta a un público de todas las edades. "El espectáculo no lo queremos enfocar tanto para niños porque no lo disfrutan como gente de nuestra generación y que han crecido con estas películas de Disney", dijo Carlos San Isidro.

Anabel Alonso será la presentadora del evento y Díez Boscovich la batuta

Hace dos días, el equipo presentó el espectáculo en el Starlite de Marbella, donde interpretaron los temas clásicos, y no tan clásicos, de las películas más emblemáticas de la factoría cinematográfica. Este evento es una producción que nació en Estados Unidos hace diez años a manos del área musical de la compañía, el Disney Music Group y ahora ofrece giras por todo el mundo con sus denominados, Cine en Vivo o conciertos tematizados. Este espectáculo dispondrá de una pantalla donde el público podrá ver las mejores imágenes de los largometrajes mientras la Orquesta Filarmónica y las cuatro voces interpretan en vivo y en directo. "Los arreglos musicales son los originales, con los que se grabaron las bandas sonoras", aseguró Díez Boscovich, la batuta del espectáculo.

Anabel Alonso se mostró encantada de presentar Disney Concert. La actriz, que interpretó a Dory en las dos entregas de Buscando a Nemo, recordó la importancia de estas películas en la vida de muchas generaciones: "¿Quién no ha crecido con una peli de Disney favorita, una música favorita?". Alonso también elogió al equipo y al espectáculo en sí. "Es como un compendio que se retroalimenta. Oyes los temas, vives la música, ves las imágenes y lo ves todo con otro sentido", manifestó.

"Esto es como ver cachitos de película pero en directo y con una orquesta enorme", manifestó Julia Möller. "Es un regalo venir a Málaga porque sabemos que tiene mucha cultura teatral y musical", agregó. "Es un espectáculo con muchísima clase y un lujo que no está pagado y para nosotros es una gozada", dijo Diego Rodríguez, uno de los intérpretes. El concierto es también un recordatorio a los artistas que están detrás de las bandas sonoras de estas películas y no se les da tanta cobertura. "Los compositores son los grandes desconocidos y queremos ponerlos en valor", dijo Anabel Alonso. La puesta en escena está cuidada hasta el más mínimo detalle para que el público disfrute de un espectáculo de más de hora y media, desde los focos hasta la vestimenta de los artistas.