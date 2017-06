El magnetismo de Kirby

La ficha 'EL CUARTO MUNDO DE JACK KIRBY, VOL. 2' Jack Kirby.ECC. 400 páginas. 35 euros.

El Cuarto Mundo de Jack Kirbyes la constatación del dominio creativo de una de las voces fundamentales de la historia del cómic. Como indica Jorge García en el epílogo de esta magnífica edición: "Historietistas ajenos a la industria de los superhéroes también han sentido antes o después el magnetismo de la obra de Kirby. El estadounidense Gilbert Hernandez (…), el francés Yves Chaland o los españoles Keko, Gallardo y Daniel Torres se han asomado a su obra en un momento u otro (…), volvieron del revés sus páginas para estudiar las piezas de su mecánica narrativa: el colosalismo de su estilo, la riqueza de sus encuadres, la intensidad de su mirada, el flujo incesante y cristalino de sus imágenes, el violento contraste entre un trazo dinámico y una retícula de viñetas rígida y espartana. (…) Y es que a nadie se le escapa la tremenda energía la potencia retórica que irradian las planchas del Rey". En pocos lugares todas estas cualidades se hacen tan patentes como en el entramado de series que se conoce como el Cuarto Mundo.

Tras una década de éxitos en Marvel, Kirby regresó a DC en 1970 con plena libertad y se sacó de la chistera una epopeya cósmica preñada de conceptos, una especie de mutación desenfrenada de su trabajo en Fantastic Four o Thor. Desarrollada en las páginas de la veterana Superman's Pal Jimmy Olsen y otras tres series de nuevo cuño, The New Gods, Forever People, Mister Miracle, el conjunto, y cito ahora la introducción de Walter Simonson, "fue una experiencia incomparable. Mes a mes, se iba desvelando el relato de esa gran guerra a través de narraciones paralelas que paulatinamente iban creando la imagen de una batalla titánica, una imagen mucho más grande de lo que habría logrado una única serie".

Con una sola y deficiente edición completa en nuestro idioma antes de esta (en blanco y negro y un tamaño tan pequeño que no hacía justicia al producto original), la reedición cronológica y a todo color en cuatro volúmenes emprendida por ECC es una compra obligada para cualquier amante de la historieta.