El malagueño será Picasso en 'Genius' y reitera que quiere volver a ponerse detrás de la cámara

Acaba de firmar con National Geographic para encarnar a Pablo Picasso en la pequeña pantalla, pero lo que Antonio Banderas tiene ahora mismo en mente es ponerse tras las cámaras: "Quiero dirigir de nuevo, contar ideas personales mías. Estoy escribiendo mucho". Así lo anunció ayer en el madrileño Palacio de la Prensa durante la presentación de Vibuk, una nueva red social que vincula el talento artístico -profesional y amateur- con oportunidades de empleo y de la que el protagonista de La máscara del Zorro es padrino. Aunque por fin encarnará a su admirado Picasso en la segunda temporada de Genius, de National Geographic, el actor español más internacional afirmó que no abandona el proyecto de Carlos Saura. "Es una aproximación radicalmente distinta y me interesa muchísimo trabajar con él", declaró.

Según contó, acaba de volver a reunirse con el aclamado director de Carmen para ver opciones de sacar adelante 33 días, un proyecto centrado en los días que el pintor cubista empleó en la creación de su obra cumbre, el Guernica, pero que hasta ahora no han podido llevar a cabo por falta de financiación.

Banderas, que comparte con Picasso su Málaga natal, reconoció que le hubiera gustado "protagonizar más personajes de carácter que de galán", pero no se queja. Y, sobre todo, afirmó que se encuentra "muy bien". "No me siento desposeído de la fuerza ni de las habilidades que tenía antes de que me diera el 'achuchón'", añadió en referencia al ataque al corazón que sufrió en enero. Banderas podrá cumplir su sueño de interpretar a uno de los pintores más conocidos, ya que en los últimos años luchó para sacar adelante la película 33 días, pero que no salió adelante por problemas económicos. Lo hará ahora, con la serie Genius que en su primera temporada ha conseguido diez nominaciones para los premios Emmy.