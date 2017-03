'Me estás matando, Susana', visión masculina de una relación

Eligio es un joven actor que tiene que hacer telenovelas aunque las denoste para ganar un sueldo. Está casado, aunque no tiene ningún problema en alternar con otras mujeres, en irse de fiesta, en llegar borracho a casa para luego abrazar a su mujer y decirle cuánto la quiere sin ningún atisbo de mala conciencia. Un día ella, que intenta desarrollar su talento como escritora, desaparece e inicia una loca búsqueda hasta Iowa. Vuela a Estados Unidos para encontrarla en brazos de otro y reprocharle su actitud con la excusa del amor. Allí nacen nuevos encuentros y desencuentros de la comedia mexicana Me estás matando, Susana, dirigida por Roberto Sneider y presentada ayer a la Sección Oficial.

Gael García Bernal y Verónica Echegui protagonizan esta película en la que se prescinde de cualquier visión femenina o igualitaria de la relación de pareja para imprimirle una óptica exclusivamente masculina -habría que decir machista, más bien-. "Me pareció que era más interesante partir del punto de vista de Eligio, me gustó tener la subjetividad de él al 100%, otra visión nos habría sacado de lo que pretendíamos contar", dijo Sneider. Basada en la novela Ciudades Desiertas, el largometraje al igual que el libro "no intenta tener una moralina o un mensaje, no juzga sino que describe, muestra que no hay una resolución simple porque las relaciones son complejas, la película integra las contradicciones de los personajes", agregó el cineasta.

Para el personaje de Eligio, Sneider eligió el carisma de García Bernal. Y fue el propio actor el que le habló de Echegui y de la química que habían tenido en un casting. Para Sneider, "es una película que tiene sentido del humor pero que habla de manera seria y honesta de la relación de pareja y también de la relación entre México y Estados Unidos".